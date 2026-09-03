La obra tiene un presupuesto oficial de más de $159 millones y contempla el recambio de luminarias en Parque Industrial, DVNe y otros sectores.

Más luz para Cipolletti: anuncian el recambio de 1700 luminarias y estos son los barrios beneficiados.

El Plan de Alumbrado LED continúa avanzando en Cipolletti con una nueva obra que contempla el recambio de aproximadamente 1700 luminarias en distintos sectores de la ciudad.

El 15 de septiembre a las 10 se realizará el Concurso de Precios N° 66/26 para la ejecución de los trabajos. El acto tendrá lugar en el 9° piso del edificio municipal de calle Yrigoyen 379. La obra cuenta con un presupuesto oficial de $159.510.000 .

Los trabajos alcanzarán a los barrios Parque Industrial y Patagonia (DVNe) , además de una serie de sectores incluidos bajo la denominación “Otros”.

La lista contempla Loteo Landy, Ferri Sur, El Sauzalito, María Elvira, Santa Elena, Las Quintas, Favaloro, Los Girasoles, Jardín del Sol, El Salvador, Estado de Israel, Labraña, Rimmele y Obrero A.

Además del recambio de luminarias, el proyecto incluye la colocación de 52 postes de eucalipto y brazos de alumbrado.

Más iluminación y menor consumo

Desde el Departamento de Alumbrado destacaron que las obras del plan buscan mejorar las condiciones de seguridad vial y peatonal, al mismo tiempo que permiten avanzar en una mayor eficiencia energética.

La incorporación de tecnología LED también apunta a reducir el consumo eléctrico y los costos de mantenimiento del sistema de alumbrado público.

Cómo participar del concurso

El pliego podrá adquirirse hasta el 7 de septiembre. Para realizar consultas, se encuentran disponibles los teléfonos 4494900, internos 1062 y 1072, y el correo electrónico [email protected].

La información oficial sobre la obra y el proceso de contratación puede consultarse a través del sitio web del Municipio de Cipolletti.

Desde este jueves reducen la calzada de una importante calle de Cipolletti por 90 días

A partir de este jueves 3 de septiembre comenzará una intervención que modificará durante los próximos tres meses la circulación vehicular sobre una de las calles de Cipolletti, debido al avance de una obra fundamental para el sistema cloacal.

La reducción de calzada se realizará sobre calle Naciones Unidas, en el tramo comprendido entre Arenales y Fray Mamerto Esquiú, donde se ejecutará el recambio de un importante colector cloacal.

Durante el desarrollo de los trabajos se implementarán cortes de media calzada, con el objetivo de mantener habilitado el tránsito mientras avanza la obra. Desde el Municipio solicitaron a los conductores circular con máxima precaución.

La intervención da inició este jueves y tendrá una duración estimada de 90 días, por lo que las restricciones sobre Naciones Unidas se mantendrán durante septiembre, octubre y parte de noviembre, según el cronograma establecido.

Los trabajos se desarrollarán diariamente entre las 8:30 y las 17:30, horario durante el cual habrá presencia de maquinaria, trabajadores y movimientos vinculados con la apertura de la calzada y el reemplazo de la infraestructura existente.