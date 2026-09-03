Salud implementa una jornada gratuita de PAP, testeos y vacunas en Cipolletti: en qué barrios estará

La actividad se realizará el sábado 5 de septiembre, de 14 a 19, y forma parte de un proyecto impulsado por el Departamento de Enfermería del Hospital de Cipolletti.

El Centro de Salud “ Mónica H Alvarez ” del Distrito Vecinal Noreste , conocido por los vecinos como " el 30 ", será escenario de una nueva jornada de atención primaria de la salud con el objetivo de acercar controles, estudios y vacunación a quienes durante la semana tienen dificultades para acceder al sistema sanitario .

El proyecto que impulsa el Departamento de Enfermería del Hospital de Cipolletti desarrolla operativos de promoción y prevención en distintos barrios de la ciudad.

Desde la organización explicaron que la iniciativa busca facilitar el acceso a la salud pública en un horario más conveniente para las familias. "Los sábados notamos que es mucho más accesible porque muchas personas no trabajan y pueden acercarse con más tranquilidad", señalaron.

Qué servicios habrá durante la jornada

La propuesta incluirá una amplia variedad de controles y estudios gratuitos orientados a la detección temprana de enfermedades y al cuidado de la salud.

Entre las prestaciones disponibles habrá:

Pesquisa cardiovascular para detectar factores de riesgo como hipertensión, diabetes y dislipemias.

Papanicolaou (PAP) requiere turno previo.

Otorgamiento de turnos programados para mamografías.

Testeos de HPV, VIH y sífilis (VDRL).

Control de carnets de vacunación.

Vacunatorio móvil con aplicación de las vacunas correspondientes.

Los organizadores aclararon que solo el PAP requiere turno previo, con el fin de evitar esperas. Las interesadas deberán solicitarlo por WhatsApp al 299 509 6042.

Todas las demás actividades se realizarán sin turno previo, por orden de llegada, durante toda la tarde.

El Ministerio de Salud de Río Negro informó el aumento del 40% de los casos detectados a nivel provincial.

Un centro de salud que creció junto al barrio

El Distrito Vecinal Noreste es uno de los sectores de mayor crecimiento de Cipolletti en los últimos años. Según informaron desde el centro de salud, actualmente se estima que viven alrededor de 1.500 familias en la zona.

También remarcaron que el aumento de la demanda está relacionado con la pérdida de cobertura de salud de muchas familias, que hoy recurren al sistema público para sus controles médicos.

El centro cuenta con médico generalista, obstetra, laboratorio y atención para personas con enfermedades crónicas no transmisibles, además de realizar tareas permanentes de promoción y prevención.

La invitación está abierta a todos los vecinos del Distrito Vecinal Noreste y barrios cercanos que deseen realizar controles de salud, actualizar su esquema de vacunación o acceder a estudios preventivos de manera gratuita.