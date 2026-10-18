Aguas Rionegrinas suma 28 bombas para optimizar el servicio cloacal en la provincia

Aguas Rionegrinas reinvierte la recaudación tarifaria en 28 bombas de alta tecnología. En Choele Choel ya funciona una unidad de US$ 80.000.

El plan de inversiones impulsado por el gobernador Alberto Weretilneck busca transformar los ingresos recaudados a través de la tarifa del agua en obras y equipamiento concreto. En este marco, Aguas Rionegrinas concretó la incorporación de 28 bombas de alta tecnología destinadas a modernizar los sistemas cloacales de diversas localidades de la provincia.

La adquisición, concretada a fines de julio , constituye una inversión histórica para la empresa estatal rionegrina. La totalidad del equipamiento fue financiada mediante recursos propios provenientes del cobro del servicio, apuntando a dotar de mayor eficiencia a las estaciones elevadoras de efluentes cloacales en todo el territorio.

Una de las primeras intervenciones se concretó en Choele Choel , donde se instaló una bomba de gran potencia en la estación elevadora de paso con una inversión de US$ 80.000 . Esta infraestructura resulta un nodo clave para impulsar los líquidos cloacales hacia las lagunas de tratamiento de la localidad.

Los trabajos en el lugar no solo abarcaron la colocación del nuevo equipo, sino también modificaciones específicas en las conexiones de entrada y salida para adecuar la planta. De este modo, la estación pasó a contar con 2 bombas de tales características, lo que permite incrementar la capacidad de impulsión y dar respuesta rápida ante contingencias climáticas, mecánicas o eléctricas.

ARSA instalará bombas de alta tecnología para mejorar la distribución de agua potable.

Eficiencia operativa y desarrollo urbano

Las 28 bombas de alta tecnología cuentan con un diseño de elevada eficiencia energética, lo que permite reducir los costos de consumo y optimizar la operatividad de las plantas. El equipamiento fue planificado para acompañar el crecimiento poblacional y la demanda de servicios sanitarios en los municipios rionegrinos.

Al respecto, el jefe del servicio de Aguas Rionegrinas en Choele Choel, Leandro Bellagamba, explicó que la incorporación mejorará el funcionamiento del sistema: “La idea es mejorar la impulsión hacia las lagunas para no tener problemas en el sistema”, señaló el funcionario.

Asimismo, Leandro Bellagamba destacó la importancia de sostener las inversiones frente al desarrollo de la zona: “Es importante seguir invirtiendo porque los pueblos van creciendo y las necesidades del día a día van cambiando”. En ese sentido, remarcó que Choele Choel “es una localidad que está creciendo rápido y ya se está convirtiendo en una ciudad”.

Esta intervención refleja la política del Gobierno de Río Negro orientada a reinvertir los recursos tarifarios en infraestructura y equipamiento básico, asegurando la modernización del sistema sanitario y preparando a las localidades para las demandas de los próximos años.