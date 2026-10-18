Sierra Grande cumple 123 años impulsada por el polo energético provincial

La ciudad de Sierra Grande celebra este 18 de octubre de 2026 su 123° aniversario en medio de un proceso de profunda transformación económica y social. El desarrollo de proyectos energéticos y productivos en el Golfo San Matías posiciona a la localidad rionegrina como el principal punto de exportación de energía del país hacia el mundo.

El impacto del sector ya se refleja en la actividad económica local: las habilitaciones comerciales e industriales pasaron de 51 en 2024 a 176 en 2025 , mientras que en lo que va de 2026 se sumaron otras 89. Asimismo, la presencia de empresas dedicadas al rubro energético creció de cero a más de 13 firmas instaladas en la ciudad.

En este escenario, el megaproyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) en Punta Colorada y la iniciativa Argentina LNG consolidan el rol estratégico de la zona. En un trabajo conjunto con la intendenta Roxana Fernández , la Provincia busca traducir las inversiones en beneficios concretos para los vecinos.

“Estamos de acuerdo que nuestro Golfo San Matías sea el lugar más importante de exportación de gas y petróleo de América Latina, pero eso tiene que significar una mejora en nuestra vida, y la mejora en nuestra vida es que la mayor cantidad de rionegrinos tengan trabajo, que nuestros comerciantes, que nuestros empresarios e industrias tengan la posibilidad también de tener un crecimiento en sus actividades”, aseguró el gobernador Alberto Weretilneck.

Inversiones en salud, agua y red vial

Para acompañar el crecimiento poblacional, el Ejecutivo provincial dispuso tierras para la construcción de un nuevo nosocomio que demandará más de $20.000 millones financiados mediante la CAF, junto a un nuevo edificio escolar. Asimismo, se ejecutan obras en el sistema de agua potable para Sierra Grande y Playas Doradas por $5.751 millones para 21.000 vecinos, sumadas a la licitación de $3.063 millones para reparar los acueductos La Ventana y Los Berros.

En conectividad vial, financiada con aportes del Bono VMOS, la Provincia ejecuta la obra en la Ruta Provincial 9, tramo que une la Ruta Nacional 3 con Punta Colorada, con una inversión de $3.351 millones y un avance del 22%. En tanto, el programa RN Suelo Urbano urbaniza 119 lotes y el plan Gas Rionegrino destina $144 millones para llevar el servicio a más de 50 familias e instituciones.

Infraestructura educativa, laboral y asistencial

La infraestructura educativa se refuerza con la construcción del SUM de la Escuela 60 y la ESRN 39, con una inversión de $1.410 millones. A su vez, el espacio comunitario Círculo de Hierro será remodelado con $473 millones, al tiempo que se dispusieron mejoras en el cine municipal, plazas y luminarias públicas.

La formación laboral para los nuevos puestos energéticos se canaliza a través del Aula Taller Móvil de Herrería y Soldadura y capacitaciones gratuitas junto a la Fundación YPF. Por último, en el Hospital "Dr. Osvaldo Bianchi" se instalaron 1,5 kilómetros de cableado de red, 17 computadoras, equipamiento médico de alta tecnología y una ambulancia de alta complejidad, además del llamado a licitación para refacciones edilicias generales.