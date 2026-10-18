Sierra Grande cumple 123 años impulsada por el polo energético provincial
Sierra Grande celebra su 123° aniversario impulsada por millonarias obras de infraestructura y proyectos de exportación energética.
La ciudad de Sierra Grande celebra este 18 de octubre de 2026 su 123° aniversario en medio de un proceso de profunda transformación económica y social. El desarrollo de proyectos energéticos y productivos en el Golfo San Matías posiciona a la localidad rionegrina como el principal punto de exportación de energía del país hacia el mundo.
El impacto del sector ya se refleja en la actividad económica local: las habilitaciones comerciales e industriales pasaron de 51 en 2024 a 176 en 2025, mientras que en lo que va de 2026 se sumaron otras 89. Asimismo, la presencia de empresas dedicadas al rubro energético creció de cero a más de 13 firmas instaladas en la ciudad.
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El desarrollo del perfil exportador y el impacto en la comunidad
En este escenario, el megaproyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) en Punta Colorada y la iniciativa Argentina LNG consolidan el rol estratégico de la zona. En un trabajo conjunto con la intendenta Roxana Fernández, la Provincia busca traducir las inversiones en beneficios concretos para los vecinos.
“Estamos de acuerdo que nuestro Golfo San Matías sea el lugar más importante de exportación de gas y petróleo de América Latina, pero eso tiene que significar una mejora en nuestra vida, y la mejora en nuestra vida es que la mayor cantidad de rionegrinos tengan trabajo, que nuestros comerciantes, que nuestros empresarios e industrias tengan la posibilidad también de tener un crecimiento en sus actividades”, aseguró el gobernador Alberto Weretilneck.
Inversiones en salud, agua y red vial
Para acompañar el crecimiento poblacional, el Ejecutivo provincial dispuso tierras para la construcción de un nuevo nosocomio que demandará más de $20.000 millones financiados mediante la CAF, junto a un nuevo edificio escolar. Asimismo, se ejecutan obras en el sistema de agua potable para Sierra Grande y Playas Doradas por $5.751 millones para 21.000 vecinos, sumadas a la licitación de $3.063 millones para reparar los acueductos La Ventana y Los Berros.
En conectividad vial, financiada con aportes del Bono VMOS, la Provincia ejecuta la obra en la Ruta Provincial 9, tramo que une la Ruta Nacional 3 con Punta Colorada, con una inversión de $3.351 millones y un avance del 22%. En tanto, el programa RN Suelo Urbano urbaniza 119 lotes y el plan Gas Rionegrino destina $144 millones para llevar el servicio a más de 50 familias e instituciones.
Infraestructura educativa, laboral y asistencial
La infraestructura educativa se refuerza con la construcción del SUM de la Escuela 60 y la ESRN 39, con una inversión de $1.410 millones. A su vez, el espacio comunitario Círculo de Hierro será remodelado con $473 millones, al tiempo que se dispusieron mejoras en el cine municipal, plazas y luminarias públicas.
La formación laboral para los nuevos puestos energéticos se canaliza a través del Aula Taller Móvil de Herrería y Soldadura y capacitaciones gratuitas junto a la Fundación YPF. Por último, en el Hospital "Dr. Osvaldo Bianchi" se instalaron 1,5 kilómetros de cableado de red, 17 computadoras, equipamiento médico de alta tecnología y una ambulancia de alta complejidad, además del llamado a licitación para refacciones edilicias generales.
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