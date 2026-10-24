Cómo se resolvió el problema de los micros en el que viajaban varias glorias de Cipo

¿Que pasó con Alecha, Iachetti, Homann y Weisser, entre otros históricos, tras los contratiempos de este sábado? ¿Llegan a la gran final? Se viene el partido del año en Córdoba.

Germán Alecha y todos los pasajeros de los dos micros varados recuperaron la sonrisa y ya están en viaje.

Ahora sí, pasó la incertidumbre por un contratiempo inesperado y el sueño de Cipolletti marcha sobre ruedas... Es que tras varias horas de espera, fastidio e intensas gestiones de la directiva albinegra , los dos colectivos de la caravana de la ilusión que no habían podido salir en tiempo y en forma, ya partieron rumbo a San Francisco, Córdoba , sede de la final del Federal A de este domingo ante San Martín de Formosa .

De esta manera, el alma le volvió al cuerpo a decenas de pasajeros, entre ellos jugadores históricos y ex dirigentes como Germán Alecha, Aníbal Iachetti, Henry Homann y Pedro Gutiérrez, entre otros.

El primero de los colectivos rezagados partió del predio de Pacheco y Rivadavia a las 18.30 y el otro alrededor de las 19, según informaron los propios ídolos a LM Cipolletti y confirmaron desde la directiva del club, que trabajó a destajo para solucionar el inconveniente.

La primera versión al respecto que brindaron fuentes confiables a este medio fue que se habrían "roto dos colectivos y eso complico todo". El imponderable dejó a decenas de personas varadas casi toda la tarde.

La imagen desde el interior del último micro de hinchas en partir a Córdoba.

Cabe recordar que la cita oficial estaba pautada para el mediodía. Cientos de simpatizantes, familias y glorias del club se concentraron con sus camisetas, banderas y la esperanza del ascenso a cuestas.

De los 17 colectivos prometidos para la travesía, la gran mayoría logró emprender el viaje normalemente, pero dos unidades llegaron bastante más tarde de lo previsto. Finalmente, todos se subieron al colectivo -se prevé que lleguen con lo justo al decisivo encuentro- y a la ilusión albinegra...