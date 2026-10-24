El mensaje del Gobernador Weretilneck para Cipolletti en la previa de la final

El mandatario provincial estaría en el partido decisivo entre el albinegro y San Martín de Formosa.

El saludo del gobernador Alberto Weretilneck al equipo del Club Cipolletti previo a la gran final.

La final de Cipolletti trasciende los límites de la ciudad y moviliza a toda la provincia. En la previa del partido decisivo ante San Martín de Formosa, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck , se sumó al aliento albinegro con un mensaje en sus redes sociales, en el que destacó el recorrido del equipo y la posibilidad de dar un paso importante para el fútbol rionegrino.

“¡VAMOS ALBINEGRO, TODO RÍO NEGRO ALIENTA POR USTEDES!”, escribió el mandatario, que no ocultó su condición de hincha del Capataz. El mensaje llegó antes de la definición que se disputará este domingo, desde las 15, en el estadio Juan Pablo Francia de San Francisco, Córdoba.

“Como hincha de Cipolletti, siento un orgullo enorme por este equipo que, con esfuerzo, compromiso y mucho trabajo, está a un paso de lograr el ascenso a la Primera Nacional”, expresó Weretilneck en la publicación.

El gobernador también puso el foco en el significado que tendría la conquista para el deporte provincial. “Llegar hasta acá es fruto del esfuerzo de todos y representa una alegría para el deporte rionegrino”, señaló.

Según pudo averiguar LM, el gobernador estaría en la cancha alentando a Cipo en la final.

De la Municipalidad a la tribuna albinegra

La relación de Weretilneck con Cipolletti no se limita a su función como gobernador. Antes de llegar al Ejecutivo provincial, fue intendente de la ciudad durante dos períodos consecutivos, entre 2003 y 2011, y mantuvo su vínculo con el club a lo largo de su trayectoria política.

Su sentimiento por el Albinegro ya había quedado expuesto en otras oportunidades, con presencia en La Visera y declaraciones sobre el equipo. Ahora, en la antesala de una final que puede marcar un capítulo importante en la historia del club, volvió a manifestar públicamente su apoyo.

“Cipolletti tiene la oportunidad de dar un paso muy importante y llevar el nombre de Río Negro a una de las principales categorías del fútbol argentino”, agregó el mandatario.

El mensaje concluyó con una frase que sintetiza el clima que se vive en la región: “¡Vamos Cipo! ¡Hay toda una provincia alentando por este sueño!”.

Una final que moviliza a toda la provincia

El respaldo del gobernador se suma a la movilización de los hinchas, que agotaron los lugares disponibles en los 17 colectivos organizados por el club para viajar a Córdoba. Además, otros simpatizantes preparan el seguimiento de la final desde Cipolletti, donde habrá una pantalla gigante en La Visera de Cemento.

El equipo dirigido por Fabián Enríquez buscará el ascenso a la Primera Nacional frente a San Martín de Formosa, en una definición a partido único. Después de superar a Alvarado en las semifinales, el Albinegro quedó a un paso del objetivo que persigue en el año de su centenario.

Con el plantel en Córdoba y miles de hinchas pendientes de la definición, Weretilneck sumó su voz a una convocatoria que excede lo futbolístico. El domingo, Cipolletti tendrá la posibilidad de volver a la segunda categoría del fútbol argentino y llevar a Río Negro a una celebración que la provincia espera desde hace años.