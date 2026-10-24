El intendente Rodrigo Buteler, un hincha más que estará alentando a Cipo en Córdoba: "Tengo una ilusión tremenda"

¡Toda Cipolletti movilizada! El jefe comunal también prepara el viaje con el sueño del ascenso. Antes, se prendió en una charla bien futbolera y albinegra con LM Cipolletti.

Rodrigo Buteler, un habitué de la platea de Cipo. El domingo estará en la popular.

El domingo presenció en Mar del Plata la revancha de la inolvidable semi con Alvarado , el jueves despidió como un hincha más al equipo rumbo a la gran final del Federal A y este sábado viajará a San Francisco , Córdoba , para ver “con tremenda ilusión” el decisivo partido de Cipo ante San Martín de Formosa que se disputará un día después, con el ansiado ascenso en juego.

Fana desde chico, el intendente Rodrigo Buteler vive intensamente y a pura emoción esta chance histórica que se le presenta al Albinegro de regresar a la Segunda División del fútbol argentino.

Quienes asisten habitualmente a La Visera de Cemento tienen en claro que el jefe comunal no lo hace para figurar ni subirse al carro triunfal, sino que casi no se pierde encuentro importante del equipo de sus amores.

A un costado de la puerta de acceso a la cancha por la que pasaban los jugadores hacia al micro primero, perdido entre los cientos de simpatizantes después, LM Cipolletti lo contactó en el epicentro banderazo y surgió la descontractura charla futbolera.

Buteler, entremezclado con el resto de los hinchas, despidió al equipo rumbo a la final. Antonio Spagnuolo

Incluso, despojándose por unos instantes de su condición de funcionario y dando rienda suelta a la pasión, se sumó al ruego generalizado en el adiós al plantel: “El domingo cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar”.

“Ya estoy nervioso”

“Veo a los jugadores subiendo al colectivo y ya me pongo nervioso después de lo que fue el partido en Mar del Plata, que estuvo hermoso. Los chicos pusieron todo, tuvimos la oportunidad de ir a compartir con ellos”, admitió Buteler mientras abrazaba al “Tanito”, como llama al presidente de la popular institución, Luca Mancini.

Tanto griterío y fervor popular dificultaba el diálogo, pero Rodrigo alcanzó a dejar en claro que le tiene toda la fe al equipo de Fabián Enriquez. Y hasta se animó a trazar un paralelo con la obtención de la Copa del Mundo por parte del combinado argentino.

“Con toda la ilusión. Es un muy lindo momento porque el plantel está enchufado, la dirigencia lo mismo, cumplimos cien años. Cierra todo, me hace acordar al Mundial de Qatar 2022”, expresó sobre la atmósfera positiva que se palpa en el mundo Cipo. ¿Algo grande está por llegar?

“Vamos con el gobernador”

El intendente adelantó que el gobernador Alberto Weretilneck, otro histórico compañero de cancha, tampoco se perderá la vibrante cita futbolera.

“Vamos con el gobernador, nos organizamos y el sábado viajamos para allá. ¿Popular o platea? Hay solamente popular en esta ocasión, acá -de local- vengo generalmente a platea pero en Córdoba será una cabecera para cada equipo. Y allí estaremos, alentando al querido Cipo con toda nuestra gente”, anticipó quien se acostumbró a viajar seguido en este tramo decisivo del Federal A.

“Estuvimos en Mar del Plata, éramos unos 20 sufriendo por Cipo. Fue una locura”, recordó la reciente alegría que presenció in situ. Volvió feliz de Mardel.

¡VAMOS ALBINEGRO, TODO RÍO NEGRO ALIENTA POR USTEDES!



Como hincha de Cipolletti, siento un orgullo enorme por este equipo que, con esfuerzo, compromiso y mucho trabajo, está a un paso de lograr el ascenso a la Primera Nacional.



Llegar hasta acá es fruto del esfuerzo de… pic.twitter.com/nSyTCZ40UO — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) October 23, 2026

Recuerdos de un hincha que lloró por Cipo

Consultado sobre a qué le hacía acordar la actualidad albinegra, admitió con sinceridad que debido a los sinsabores del pasado en instancias definitorias este momento es único. Y que, por esos antecedentes adversos, ansía una revancha en finales.

“No sé si viví algo parecido a esto, tengo malos recuerdos de las finales anteriores, por ejemplo me acuerdo de escuchar la final con Patronato en el comedor de mi casa y llorar mucho… Yo era chico. También me acuerdo con Juventud Antoniana la vez que se armó un lío bárbaro, no pude venir a la cancha, lo vi por tele. Tengo ilusión de que esta final sea distinta”, declaró esperanzado cuando el micro de los jugadores ya se disponía a poner primera.

Seguidamente, entre los bocinazos y el aliento incesante, evocó con cariño sus primeros pasos como hincha. “El recuerdo más lindo que tengo es de cuando empecé a venir a la cancha, iba a la primaria, quinto grado y mi tío era el médico del club. Jugador que se lesionaba él salía corriendo con la valija. Entraba a los vestuarios con él de rebote, tenía buena onda con Rafa Centurión que estaba de arquero, lindos recuerdos de mi infancia”.

Párrafo aparte para los héroes de aquella época como “Chala Parra, aquel gol de mitad de cancha, Rafa Centurión, el Oreja Ruiz y tantos otros”. Ahora espera que la hazaña, las páginas de gloria, la escriban los Almirón, los Lucero, los Crespo, los Vella...

¿Resultado? “¡Ganamos 2 a 0!”, se la juega sin gambetear la última e incómoda pregunta para los fana como él, siempre tan cabuleros...

Rodrigo Buteler, el intendente que se pone la 10 a la hora de hacerle el aguante a Cipo y tiene el mismo sueño de toda una ciudad. Del despacho en la Muni al tablón.