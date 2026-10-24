Hablaron los protagonistas de la gran final de Cipo: "Llegaron los dos mejores equipos"

Marcos Pérez y Fabián Enríquez, capitán y DT, compartieron la conferencia de prensa con sus colegas de San Martín de Formosa y LM dijo presente.

La "Tecnoteca" ubicada en el centro de la ciudad San Francisco fue el lugar elegido por las autoridades locales para recibir al Consejo Federal y a los clubes que este domingo protagonizarán la gran final del Torneo Federal A. El Club Cipolletti y San Martín de Formosa estuvieron representados por sus capitanes, técnicos y algunos dirigentes en la presentación del gran partido a disputarse en la cancha de Sportivo Belgrano.

El salón de eventos, situado en el primer piso del edificio, albergó la conferencia de prensa de los protagonistas este sábado.

"La cancha es una cancha linda, de buenas dimensiones. Llegamos bien, tenemos la suerte de contar con todos los jugadores. Sabemos que va a ser un partido muy duro, que llegaron los dos mejores equipos. Vamos a tomar nuestros recaudos y sacar a la luz nuestras fortalezas. Queremos salir a ser protagonistas, que es lo que nos gusta", comenzó diciendo Marcos Pérez, el "5" de Cipo.

Fotos: Omar Novoa

El albinegro entrenó este sábado por la tarde en el predio de Sociedad Sportiva de Devoto, club de la pequeña ciudad ubicada a 20 kilómetros de San Francisco.

De a poquito se empiezan a ver camperas y camisetas de Cipo por la ciudad, aunque el grueso de los colectivos llenos de hinchas llegarán este domingo al interior cordobés para acompañar al equipo masivamente.

"Es una locura lo de la gente de Cipolletti, cómo acompaña al equipo, el empuje que le da. La verdad que muy feliz del acompañamiento, sabemos que vienen 4 mil personas, esperamos sentirnos locales. Decirles que los vamos a representar de la mejor manera como lo venimos haciendo y vamos a dar lo mejor para dejar a Cipolletti en lo más alto", agregó Pérez, quien disfrutó de La Visera llena en los cruces contra Sol de América y Alvarado de Mar del Plata.

Fabián Enríquez, el DT que le encontró la vuelta

Después de varios años de frustraciones, Cipo volvió a estar en una final y el entrenador es gran responsable de ello.

"Estamos muy contentos con lo que hemos logrado con el grupo de trabajo que conforma todo el club Cipolletti. Sabemos que es un gran acontecimiento, que hace mucho tiempo el club sueña con jugar en otra categoría. Seguramente con muchas sensaciones encontradas, pero mentalizados que quedan 90 minutos contra un gran equipo y no va a ser nada fácil", declaró Enríquez en la conferencia.

En cuanto al equipo titular avisó que será la misma base que viene jugando en la última parte del torneo, aunque evitó dar nombres y compartió risas con el DT rival, Marcelo Rubino, quien también eligió contar el once que piensa poner.

De todas formas, ambos coincidieron en que no habrá sorpresas y que, como mucho, harían un cambio respecto de las formaciones que vienen poniendo.

Manchafico, la única duda

El defensor central es pieza clave, pero salió lesionado en la vuelta frente a Alvarado. Este sábado entrenó con sus compañeros en el predio de Sociedad Sportiva Devoto, pero el técnico aclaró: "Víctor no pudo terminar el encuentro, estuvo trabajando en la semana a la par con el grupo y esta noche a tomar la decisión en una charla personal con él, para ver cómo se siente y si está para jugar".