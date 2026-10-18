Volcó un R12 y se prendió fuego: manejaba un menor que no sufrió heridas

El accidente ocurrió en una rotonda del Valle Medio rionegrino. El auto, uno de los clásicos de la Argentina, sufrió serios daños materiales.

El R12 volcó en una rotonda y se prendió fuego. El conductor era un adolescente de 17 años que no sufrió lesiones de gravedad.

Un antiguo Renault 12, uno de los autos clásicos de la Argentina, sufrió graves daños materiales al volcar y luego prenderse fuego. Por fortuna el conductor, un adolescente de 17 años de edad, logró salir del habitáculo a tiempo y no sufrió heridas.

El incidente vial se produjo durante la madrugada de este domingo, minutos después de las 4, en la rotonda de la Ruta Nacional 250 , en el acceso a Lamarque , la localidad del Valle Medio rionegrino.

Se presume que el rodado, por causas aún no establecidas, despistó, volcó y posteriormente se incendió, informó Radio Municipal de Luis Beltrán en su cuenta de Facebook.

Automovilistas que pasaron por el lugar alertaron a la Comisaría 17ª de Lamarque, desde donde se alertó al Cuerpo de Seguridad Vial de Pomona, por lo que enviaron una patrulla de efectivos. Al arribar al sitio del siniestro lugar, los policías de tránsito constataron que un Renault 12 se encontraba sobre la isleta canalizadora de tránsito, en el sector exterior de la rotonda, afectado por el fuego.

Se hizo cargo el padre

El conductor, domiciliado en Luis Beltrán, fue asistido por personal de salud del Hospital. Tras ser examinado, se determinó que no presentaba lesiones de gravedad y no requirió traslado al nosocomio, precisó el mismo medio radial.

También fue necesario convocar al Cuartel de Bomberos de Lamarque, quienes enviaron una dotación con un equipo que logró extinguir las llamas que afectaron al auto.

Durante las actuaciones, el joven manifestó que la documentación del vehículo se encontraba en el interior y se habría destruido por el fuego. Posteriormente, se presentó su padre, quien asumió su responsabilidad de lo sucedido y se retiró del lugar junto al joven y el vehículo, conforme a lo dispuesto por la Fiscalía.