Misterio nocturno en Cipolletti: una vecina asegura haber visto un "plato volador" y compartió el video
"Lo vi alrededor de media hora, saquen sus propias conclusiones", dijo la mujer convencida. Y a vos, ¿qué te parece?
Un nuevo episodio volvió a encender la curiosidad y el debate sobre los fenómenos aéreos y supuestos ovnis en el Alto Valle. Ahora, una vecina del barrio Arevalo de Cipolletti captó con su teléfono celular la presencia de una llamativa luz en el cielo nocturno y compartió el material con los medios de comunicación.
"Para mí es un plato volador, estuve como media hora viéndolo", afirmó con convicción y sorpresa la mujer al describir la extraña y prolongada escena que presenció desde su vivienda.
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El material grabado muestra un punto luminoso distante en el firmamento que varía de brillo y presenta destellos continuos. Al analizar la grabación y el relato de la observadora, los especialistas no se ponen de acuerdo aunque coinciden en que existen altas probabilidades de que se trate de una confusión óptica o astronómica.
La vecina señaló que el objeto permaneció visible durante casi 30 minutos sin realizar giros bruscos ni maniobras anómalas. Las aeronaves o drones suelen desplazarse con rapidez, mientras que los cuerpos celestes permanecen fijos en relación con el horizonte y avanzan lentamente por la rotación terrestre.
Lo que no hay que perder de vista es que, según los expertos, estrellas de gran magnitud o planetas como Júpiter y Venus suelen lucir intensamente a simple vista. Al registrarlos con cámaras de dispositivos móviles, la turbulencia de la atmósfera junto con el reajuste de enfoque del lente hace que la luz parezca cambiar de color o pulsar.
Pero sobre el tema ovni aún nadie tiene la verdad absoluta, todos los documentos son materia de análisis y el debate se agigante ante cada supuesta nueva aparición o hallazgo como el de la mujer cipoleña. Te mostramos el video para que nos compartas tu opinión:
Antecedentes y registros en Río Negro
La provincia de Río Negro y la Patagonia cuentan con una rica historia ligada a estos reportes nocturnos, favorecida por la inmensidad del territorio, los horizontes despejados y la baja contaminación lumínica.
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El histórico Caso Bariloche (1995): Es el evento de este tipo más relevante en la historia aeronáutica de la provincia y del país. Ocurrió cuando el comandante de un vuelo de Aerolíneas Argentinas y los controladores de la torre de mando del Aeropuerto de Bariloche reportaron que una extraña fuente de luz acompañó de cerca las maniobras de descenso del avión.
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Fenómenos en el Alto Valle: En ciudades como Cipolletti, General Roca y Allen, se registran de manera constante testimonios sobre luces nocturnas en la zona de bardas o sobre la franja del río Negro. En años recientes, la frecuencia de estos reportes aumentó considerablemente debido al despliegue periódico de satélites en fila, los cuales proyectan alineaciones luminosas muy llamativas que suelen generar sorpresas entre los vecinos.
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