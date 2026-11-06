Misterio nocturno en Cipolletti: una vecina asegura haber visto un "plato volador" y compartió el video

"Lo vi alrededor de media hora, saquen sus propias conclusiones", dijo la mujer convencida. Y a vos, ¿qué te parece?

Un nuevo episodio volvió a encender la curiosidad y el debate sobre los fenómenos aéreos y supuestos ovnis en el Alto Valle . Ahora, una vecina del barrio Arevalo de Cipolletti captó con su teléfono celular la presencia de una llamativa luz en el cielo nocturno y compartió el material con los medios de comunicación.

"Para mí es un plato volador, estuve como media hora viéndolo" , afirmó con convicción y sorpresa la mujer al describir la extraña y prolongada escena que presenció desde su vivienda.

El material grabado muestra un punto luminoso distante en el firmamento que varía de brillo y presenta destellos continuos. Al analizar la grabación y el relato de la observadora, los especialistas no se ponen de acuerdo aunque coinciden en que existen altas probabilidades de que se trate de una confusión óptica o astronómica .

La vecina señaló que el objeto permaneció visible durante casi 30 minutos sin realizar giros bruscos ni maniobras anómalas. Las aeronaves o drones suelen desplazarse con rapidez, mientras que los cuerpos celestes permanecen fijos en relación con el horizonte y avanzan lentamente por la rotación terrestre.

Lo que no hay que perder de vista es que, según los expertos, estrellas de gran magnitud o planetas como Júpiter y Venus suelen lucir intensamente a simple vista. Al registrarlos con cámaras de dispositivos móviles, la turbulencia de la atmósfera junto con el reajuste de enfoque del lente hace que la luz parezca cambiar de color o pulsar.

Pero sobre el tema ovni aún nadie tiene la verdad absoluta, todos los documentos son materia de análisis y el debate se agigante ante cada supuesta nueva aparición o hallazgo como el de la mujer cipoleña. Te mostramos el video para que nos compartas tu opinión:

Antecedentes y registros en Río Negro

La provincia de Río Negro y la Patagonia cuentan con una rica historia ligada a estos reportes nocturnos, favorecida por la inmensidad del territorio, los horizontes despejados y la baja contaminación lumínica.

El histórico Caso Bariloche (1995): Es el evento de este tipo más relevante en la historia aeronáutica de la provincia y del país. Ocurrió cuando el comandante de un vuelo de Aerolíneas Argentinas y los controladores de la torre de mando del Aeropuerto de Bariloche reportaron que una extraña fuente de luz acompañó de cerca las maniobras de descenso del avión.

El caso llegó a la tapa del diario Crónica.