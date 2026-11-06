Encuentros de vóley, básquet y fútbol infantil: conocé la agenda deportiva de este fin de semana

Las escuelas municipales y las ligas recreativas tendrán una destacada agenda de actividades durante el fin de semana en diferentes espacios deportivos de la ciudad.

Encuentros de vóley, basquet y fútbol infantil: conocé la agenda deportiva de este fin de semana.

Las escuelas municipales y las ligas recreativas tendrán un destacada agenda de actividades durante el fin de semana . Los encuentros de vóley, básquet y fútbol infantil se llevarán a cabo en diferentes espacios deportivos de la ciudad.

La Liga Mixta Recreativa de Vóley disputará una nueva jornada el viernes 6 de noviembre, de 19 a 22:30 horas en la Cámara del Complejo Deportivo Municipal (ex Corpofrut). La actividad continuará el sábado 7 de noviembre, de 9 a 18 h, en el Gimnasio N° 2.

Además, la Escuela Municipal viajó este jueves por la noche hacia la ciudad de Viedma para representar a Cipolletti en el Torneo Provincial Sub 12 de la Federación Rionegrina de Vóley (Fe.Ri.Vo.), que se desarrollará entre el 6 y el 8 de noviembre.

Por otra parte, el básquet también será protagonista de la agenda durante el fin de semana. El sábado 7 de noviembre, el equipo femenino de Primera División de la Escuela Municipal de Básquet (EMBC) se enfrentará a CAI desde las 19:30 h en el Complejo Deportivo Municipal.

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La actividad continuará el domingo 8 de noviembre cuando EMBC reciba a Pacífico en una serie de encuentros correspondientes a las categorías formativas. Los partidos se disputarán en el Complejo Deportivo Municipal con el siguiente cronograma: U13 a las 11 horas, U11 a las 13 horas, U15 a las 15 horas y U21 a las 17 horas.

En tanto, la Liga Infantil de Fútbol disputará una nueva fecha del Torneo Clausura "Nicolás Jaime". Las categorías juveniles, menores e infantiles jugarán de 9 a 13 h en el predio La Amistad, mientras que las categorías Mini Pitufos, Pitufos y Cebollitas tendrán actividad de 15 a 20 horas en el Complejo de Desarrollo Deportivo (Estadio Municipal).

Se lanzan los primeros 200 cupos para la 41° corrida de Cipolletti: cómo anotarse

A partir de hoy, viernes 6 de noviembre, el Municipio lanza los primeros 200 cupos para participar de los 10 Kilómetros de la 41° edición de la Corrida Ciudad de Cipolletti que se llevará a cabo en el mes de marzo de 2027.

El valor para los primeros 200 cupos de inscripción será de $50.000, manteniendo el mismo valor de la Corrida 2026, y brindando fundamentalmente un beneficio a los corredores que se suman año tras año.

Qué datos se solicitan

Los interesados pueden ingresar a través del siguiente LINK. Allí se deberá completar un formulario con: nombre completo, DNI, dirección, contacto, correo (vigente) y datos específicos de los corredores.

Inscripción de equipos

Si estás interesado/a en inscribir a tu equipo, podés realizar la consulta a través de este mail [email protected] con el asunto TEAMS, y se dará una respuesta.

Desde la cartera de deportes confirmaron que se está trabajando en la homologación del nuevo Circuito de Corrida que este año tendrá algunos cambios. “Estamos trabajando para que la gente esté más cómoda y que la carrera se vea bien, tanto en la largada como en la llegada”, aseguró Domini.