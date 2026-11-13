Las Perlas: Denuncian a un hombre por exhibiciones obscenas con un perro en la vía pública

Ocurrió el domingo en la intersección de Lembeye y Filadelfia, en el barrio Costa Esperanza, delante de un grupo de niños.

En Las Perlas, provocó indignación y estupor el caso de un sujeto que habría manipulado obscenamente los genitales de un perro, en la calle, a la vista de menores de edad.

Un grave episodio generó fuerte preocupación y repudio entre los vecinos de Las Perlas , luego de que trascendiera la denuncia contra un hombre que realizó exhibiciones obscenas con un perro en la vía pública y delante de varios niños.

El hecho ocurrió el domingo pasado, hace ya cuatro días, y tomó estado público a través de una publicación en redes sociales que rápidamente acumuló decenas de mensajes de indignación por parte de los habitantes de la localidad.

"En Lembeye y Filadelfia , un tipo estaba masturbando un perro adelante de unos niños. Vino la Policía , se lo llevaron. Cuidado, vecinos, ¿quién es este degenerado? Es un peligro para nuestros hijos", advirtió el posteo original, que aquí se reproduce con correcciones ortográficas menores.

La esquina donde se registró el incidente se encuentra en el barrio Costa Esperanza, uno de los sectores más populosos de la comunidad perlense.

Provocó gran malestar e indignación en Las Perlas el supuesto caso de un sujeto que, en la vía pública, habría manipulado o manoseado obscenamente los genitales de un perro, a la vista de niños.

El reclamo y el temor en Las Perlas

Consultados por lo sucedido, otros residentes de Las Perlas confirmaron que "el caso fue tal como se menciona" en la denuncia viral, aunque vincularon la situación con problemáticas de fondo en el sector. Según señalaron, el episodio tendría relación "con gente que se mueve en el ambiente de la droga y demás".

En esa línea, advirtieron que en las inmediaciones de esa esquina funcionaría "un aguantadero recomplicado", una situación que mantiene en alerta permanente a las familias del barrio.

En los comentarios de la publicación, una vecina preguntó si "alguien sabe quién es o dónde vive" el hombre señalado, al considerar que "hay que empezar a marcarlos, con nombre y apellido y sus casas, para poder estar precavidos todos".

Ante esa consulta, el autor del posteo inicial aclaró que "la Policía lo llevó ese día, el domingo". Sin embargo, la mujer replicó que "los largan al rato nomás, como mucho al día siguiente", e insistió en la necesidad de identificarlo.

Mujeres y niños en riesgo

La misma vecina remarcó la vulnerabilidad de quienes circulan a diario por el barrio: "Muchas mujeres y niños transitamos estas calles día a día. Esta clase de perversos no tienen derecho a estar libres y tranquilos; nosotros sí. Por eso debemos saber quiénes son y dónde viven, antes de que puedan estar cerca de cualquier niño o pase algo mucho peor".

El denunciante original coincidió con ese planteo y pidió mantenerse alerta. A ellos se sumaron otros testimonios en la misma red social que reclamaron mayor precaución con los menores en la vía pública y sugirieron registrar este tipo de situaciones con fotos o videos como prueba.

"Cuiden a sus hijos, no los dejen solos en la calle. Hace unos días llamamos a la Policía porque unos tipos les estaban diciendo obscenidades a unas niñas pequeñas que pasaban por la vereda de la calle Doctor Lembeye. Les pedimos que avisen a sus mamás, tal vez son los mismos", alertó otro usuario, mientras que un tercer comentario resumió el malestar general: "Qué vergüenza. Encima, un tipo grande".