Recuperan un karting robado durante un control y refuerzan operativos por Semana Santa

En las últimas horas se intensificaron los controles viales en las rutas del Alto Valle con resultados positivos de secuestros y alcoholemias.

El Cuerpo de Seguridad Vial de Allen logró secuestrar un Karting con pedido vigente por hurto.

Un procedimiento de rutina terminó con un hallazgo clave para una causa judicial abierta desde hace más de un año. Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Allen logró recuperar un karting que tenía pedido de secuestro por hurto, en el marco de un control vehicular realizado junto a efectivos de la Unidad Regional II .

El operativo se desarrolló frente a la unidad especial y permitió no solo incautar el rodado, sino también avanzar con la imputación del conductor que lo transportaba.

El hecho ocurrió cuando los uniformados detuvieron la marcha de una camioneta Toyota Hilux que circulaba en sentido oeste-este. Al volante iba un hombr e de 33 años, quien trasladaba un karting en la caja del vehículo. Durante la inspección de rutina, los efectivos advirtieron que no contaba con la documentación correspondiente que acreditara la procedencia del rodado.

Ante esta irregularidad, se procedió a verificar la numeración del motor en los sistemas oficiales. Fue allí donde surgió que el karting registraba un pedido de secuestro vigente desde diciembre de 2024, solicitado por la Subcomisaría 69° de General Roca en una causa por hurto.

seguridad vial allen El dispositivo se enmarca en un refuerzo de controles sobre las rutas del Alto Valle.

De inmediato se dio intervención a la Fiscalía Descentralizada, que dispuso el secuestro del karting, el inicio de las actuaciones judiciales y la imputación del conductor por su presunta vinculación con el hecho. El rodado quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

El procedimiento pone de relieve la importancia de los controles vehiculares en la prevención y detección de delitos, especialmente en rutas y accesos clave de la región, donde el traslado de elementos robados puede pasar inadvertido sin este tipo de operativos.

Controles reforzados por Semana Santa

En paralelo, y en el marco del operativo especial dispuesto por Semana Santa, las fuerzas de seguridad intensificaron los controles en rutas del Alto Valle con el objetivo de prevenir siniestros viales y garantizar la seguridad de quienes se trasladan durante el fin de semana largo.

Bajo el operativo denominado “Fin de Semana Santa, inicio y regreso a casa”, se desplegaron controles vehiculares, identificación de personas y test de alcoholemia en puntos estratégicos de la Ruta Nacional 22. Entre los sectores monitoreados se destacaron el kilómetro 1216,5 y la zona de la Variante Tercer Puente, corredores clave para la circulación entre Cipolletti, Neuquén y localidades aledañas.

operativo semana santa En el transcurso del fin de semana largo, ya se realizaron más de 600 test de alcoholemias.

Los resultados reflejan una fuerte presencia policial: se controlaron un total de 636 vehículos y se realizaron 600 test de alcoholemia. De estos, tres arrojaron resultados positivos, lo que derivó en el secuestro de los vehículos involucrados, que fueron trasladados mediante grúa al predio judicial correspondiente.

Además, se labraron ocho actas de infracción por distintas irregularidades detectadas durante los controles. Entre los casos, también se dispuso la retención preventiva de una motocicleta cuyo conductor no contaba con licencia habilitante. Posteriormente, el rodado fue retirado por un familiar que sí cumplía con los requisitos legales para conducir.

El operativo también incluyó tareas de colaboración entre distintas unidades policiales. En ese marco, el personal interviniente brindó apoyo a efectivos de la Unidad Cuarta de Cipolletti, donde se realizó un test de alcoholemia a un hombre que también dio positivo.