Calor y viento: pronóstico del primer fin de semana del año en Cipolletti

El sábado tendrá temperaturas cálidas con vientos leves que no afectarán la jornada calurosa. El domingo será más caluroso pero las ráfagas de viento llegarán a los 41 km/hs.

Cipolletti tendrá un sábado caluroso con vientos leves que no afectarán la jornada.

El primer sábado del año será un día caluroso con temperaturas en ascenso y cielo despejado durante toda la jornada en Cipolletti . El viento no molestará con su intensidad moderada del sector este y noroeste. El domingo continuarán las temperaturas cálidas que llegarán a 34 grados de máxima .

Durante las primeras horas del día, el día comenzará con cielos despejados de nubes y ambiente templado. El termómetro marcó 19 grado s a las 9 horas, con una sensación térmica similar y viento del este que rondará entre los 11 y 26 kilómetros por hora. Lo que marcará un inicio del día agradable.

Con el avance de las horas, el termómetro continuará subiendo. Cerca de las 10 se esperan 20 grados , mientras que a las 11 el registro alcanzará los 22 grados . La sensación térmica se elevará a 25 debido a la incidencia del sol y la ausencia de nubes. El viento continuará moderado con ráfagas que no superarán los 30 kilómetros por hora.

Una tarde de sábado con calor

Cerca del mediodía, el calor comenzará a ganar protagonismo. A las 12 del mediodía se pronostican 24 grados, con una sensación térmica levemente superior y viento del este persistente con ráfagas de 31 kilómetros por hora.

AS-Cipolletti-Rio Negro= Isla Jordan (10).JPG La isla Jordán es la elegida por los cipoleños para disfrutar de la naturaleza. Antonio Spagnuolo

Durante la primera parte de la tarde se registrará el salto térmico más marcado. Cerca de las 14, la temperatura llegará a los 28 grados, con cielos despejados y vientos moderados que aportarán alivio frente al día caluroso que se extenderá hasta la noche.

A las 17, el pronóstico anticipa 30 grados, con una sensación térmica cercana a los 28 y viento persistente del este, lo que consolidará el momento con mayor temperatura del día. El viento del este se mantendrá al margen con ráfagas que no superarán los 33 grados.

chicos plaza.jpg Será un sábado para disfrutar al aire libre en Cipolletti. Anahí Cárdena.

Cerca de la noche, la temperatura comenzará a descender progresivamente. A las 20 horas, la temperatura llegará a los 29º con cielos aún despejados. El viento proveniente del noroeste disminuirá con ráfagas desde 14 a 30 km/hora.

Finalmente a las 23 horas, el termómetro marcará 26º con una sensación térmica idéntica, lo que planifica una noche ideal para las salidas nocturnas o reuniones con amigos en patios y espacios abiertos naturales. El viento del noreste continuará leve con ráfagas que no superarán los 22 kilómetros por hora.

El pronóstico del primer domingo del año

El primer domingo del año también se anticipa caluroso en Cipolletti, con cielo despejado y pleno dominio del sol durante toda la jornada. Las temperaturas mostrarán un marcado ascenso desde la mañana y alcanzarán los 34º de máxima por la tarde, mientras que el viento del noreste se mantendrá presente, con intensidad leve.

El natatorio de la Isla Jordán El Natatorio de la Isla Jordán ya tiene sus puertas abiertas de martes a domingo. Anahi Cárdena

Durante la madrugada y las primeras horas del día, el ambiente será cálido y estable. A las 11 se registrarán 29 grados, con una sensación térmica superior y viento del noreste entre 14 y 26 kilómetros por hora. Hacia las 14, la temperatura subirá a los 33 grados con cielos completamente despejados. A las 17 horas la tarde se consolidará con una máxima de 34º y un sol intenso.

Con el avance de las horas, el calor descenderá levemente. Cerca de las 20 horas, el termómetro disminuirá a los 29º y vientos de noroeste con ráfagas entre 19 y 41 kilómetros por hora. Hacia la noche, la temperatura comenzará a ser más fresca con 23º y el cierre de un domingo sofocante, ideal para refrescarse en algún espejo de agua y de la naturaleza de nuestra querida ciudad de Cipolletti.