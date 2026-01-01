Viento y calor: la combinación para arrancar el 2026 en el Alto Valle

El pronóstico meteorológico anticipa una jornada con altas temperaturas y la presencia de viento en la provincia. Entérate el detalle en la nota.

El 1 de enero del 2026 se presentará con condiciones típicas de verano en toda la región, según el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas. El calor será protagonista durante el día, pero el viento tendrá un rol clave, especialmente hacia la tarde y la noche, con ráfagas de distinta intensidad según la región.

Las mínimas se ubicarán entre 17 y 19 grados , mientras que las máximas oscilarán entre 35 y 38 grados , convirtiendo a la región en una de las más calurosas del norte patagónico. Hacia la tarde noche se espera viento del sector este y sudeste , con ráfagas de entre 45 y 60 km/h .

La cordillera y el mar

En la cordillera el clima será más templado y agradable. Se prevé un día soleado a parcialmente despejado, sin lluvias, con mínimas de 10 a 12 grados y máximas que rondarán los 25 a 28 grados. El viento será moderado, con ráfagas de 30 a 45 km/h.

En la zona de la Costa Atlántica, tanto en Las Grutas como en Viedma, el Año Nuevo se presentará con buen tiempo y ambiente cálido, ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas máximas estarán entre 28 y 32 grados, con mínimas cercanas a los 18 grados. El viento del este y noreste será una constante, con ráfagas de 40 a 55 km/h, especialmente durante la tarde, lo que podría generar un descenso térmico leve hacia la noche.

En la meseta de Río Negro, el primer día del año será seco, soleado y caluroso, con una amplitud térmica marcada. Las máximas alcanzarán entre 32 y 35 grados. El viento tendrá mayor protagonismo, con ráfagas que pueden llegar a los 60 o 70 km/h.