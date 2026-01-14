Se prendió fuego a metros de un telo

El incendio tuvo lugar hace minutos sobre la Ruta 65, cerca del ingreso a la localidad de Allen y a metros del Motel Cucú. No se registraron heridos.

Un automóvil que transitaba por la Ruta 65 en sentido este-oeste se incendió por completo este miércoles, a solo metros de un albergue transitorio. El conductor del vehículo observó el humo que comenzó a salir del capot, estacionó al costado de la Ruta Chica y pudo salir por sus propios medios. No sufrió heridas , según relataron testigos del siniestro.

El hecho generó conmoción entre quienes transitaban por la zona, cuando observaron al Chevrolet Corsa color gris incendiarse rápidamente al costado de la Ruta chica. Según indicaron, el fuego avanzó rápidamente y envolvió al rodado en cuestión de minutos. Las llamas provocaron pérdidas totales y una densa columna de humo fue visible desde diferentes puntos de la zona.

El vehículo quedó estacionado a solo 400 metros del motel Cucú y en inmediaciones de uno de los accesos a la localidad de Allen.

Se incendió un vehículo en la Ruta Chica, cerca del acceso a la localidad de Allen

El único ocupante del vehículo no sufrió heridas

El único ocupante del vehículo observó humo saliendo del capot y estacionó preventivamente en la banquina de la vía que conecta Allen-Cipolletti. Las llamas se propagaron por todo el rodado, sin embargo, el conductor logró salir por sus propios medios antes de que el fuego le provoquen quemaduras en su cuerpo.

Hasta el momento, no se informaron las causas que originaron el siniestro.