Boom de divorcios en Río Negro: cuántas parejas se separaron en 2025

El trámite de divorcio es el más frecuente dentro del fuero de Familia del sistema judicial de Río Negro. El 2025 superó al año anterior. ¿Cómo es el trámite?

Los divorcios vienen en auge en los últimos años . El 2025 no fue la excepción para la provincia que registró un notorio aumento de trámites ante la justicia.

Juzgados y Unidades Procesales de Familia de Río Negro registraron un total de 1.277 trámites de divorcio , consolidando a este tipo de proceso como uno de los más frecuentes dentro del fuero familiar.

El dato, que surge del informe anual elaborado por el Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia, refleja una dinámica sostenida en los últimos años, con cifras que, si bien presentan variaciones, se mantienen en niveles elevados.

El número de divorcios iniciados en 2025 supera levemente al de 2024, cuando se habían registrado 1.240 expedientes por disolución del vínculo matrimonial. Sin embargo, se ubica por debajo del pico alcanzado en 2023, año en el que se dictaron 1.529 sentencias de divorcio, la cifra más alta de al menos la última década en la provincia.

ECP FUERO DE FAMILIA PODER JUDICIAL (1) Durante 2025, la Justicia tramitó 1.277 trámites de divorcio en sus fueros de familia. La cifra supera a la de 2024 (1.240) Estefania Petrella

Una década con cifras estables y picos marcados

El análisis de la serie histórica permite observar que, más allá de algunas fluctuaciones, los divorcios en Río Negro mantienen una tendencia relativamente estable desde hace más de diez años. Entre 2016 y 2019, por ejemplo, los registros se mantuvieron en torno a los 1.400 casos anuales: 1.400 en 2016, 1.395 en 2017, 1.426 en 2018 y 1.386 en 2019.

En contraste, 2020 marcó una caída significativa, con 910 divorcios resueltos, en un contexto atravesado por las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia de COVID-19, que impactaron en el funcionamiento de la Justicia. Luego, los números volvieron a repuntar: en 2021 se registraron 1.333 casos y en 2022, 1.204.

Si se amplía aún más la mirada, los datos muestran que en 2015 se habían contabilizado 903 divorcios, mientras que en 2014 la cifra alcanzó los 1.078. Esta evolución evidencia que, si bien hay años con incrementos o descensos puntuales, el fenómeno se mantiene como una constante dentro de la conflictividad familiar en la provincia.

divorcios El trámite se alinea al código nacional que establece solo la voluntad de una de las partes para iniciarlo. (Foto: ilsutración)

Cómo se tramitan los divorcios en la actualidad

En Río Negro, la disolución del vínculo matrimonial se gestiona a través de 16 organismos judiciales distribuidos en todo el territorio. Las ciudades de Viedma y General Roca concentran varias unidades procesales, pero también se reciben causas en localidades como Cipolletti, San Antonio Oeste, Villa Regina, Luis Beltrán, Bariloche y El Bolsón.

El procedimiento actual, en línea con la normativa vigente a nivel nacional, no exige que las partes expongan los motivos del divorcio. Basta con que una o ambas personas integrantes del matrimonio soliciten judicialmente el cese del vínculo para que el proceso avance.

Una vez iniciado el trámite, si existen cuestiones pendientes, como el cuidado personal de hijos e hijas, la fijación de alimentos o la división de bienes, esos aspectos continúan su curso en expedientes paralelos o dentro del mismo proceso, según corresponda.

En los casos más simples, donde no hay hijos ni patrimonio en común, el divorcio puede resolverse en plazos muy breves. De hecho, durante el último año se registraron situaciones en las que la disolución del vínculo se concretó en menos de una semana, lo que evidencia un sistema más ágil en comparación con décadas anteriores.

ECP FUERO DE FAMILIA PODER JUDICIAL (4) La Justicia informó que la tendencia en los últimos 10 años, es "estable". Estefania Petrella

Alta actividad en el fuero de Familia

El volumen de divorcios forma parte de una carga de trabajo mucho más amplia dentro del fuero de Familia. Según el informe oficial, durante 2025 se dictaron 11.150 sentencias de finalización en toda la provincia. Este número incluye fallos definitivos, resoluciones interlocutorias, decisiones monitorias y homologaciones.

A su vez, la magistratura llevó adelante 5.975 audiencias, entre las que se destacan las instancias preliminares y las audiencias de escucha a niños, niñas y adolescentes, una herramienta clave en los procesos donde están en juego derechos de menores.

Uno de los factores que contribuyó a mejorar los tiempos de respuesta judicial fue la implementación de las Oficinas de Tramitación Integral de Familia. Este modelo organizativo permite descomprimir la carga administrativa de jueces y juezas, delegando tareas operativas y facilitando que los magistrados se concentren en la toma de decisiones jurisdiccionales.

Los datos de 2025 confirman que el divorcio continúa siendo una de las principales vías de ingreso al sistema judicial en materia de familia en Río Negro. Lejos de tratarse de un fenómeno aislado, forma parte de una dinámica estructural vinculada a cambios sociales, culturales y legales que, en las últimas décadas, han simplificado y agilizado los procesos de disolución del matrimonio.