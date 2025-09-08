Fuerte choque en el tercer puente y largas filas de vehículos

El hecho ocurrió pasadas las 15. Personal de salud y policial trabajaron en el lugar asistiendo a los involucrados. El tránsito estuvo muy lento durante varias horas.

El tránsito en el tercer puentes es lento en ambas manos.

Pasadas las 15 de este lunes, un fuerte choque entre una camioneta utilitaria y un auto generó inconvenientes en el tránsito. Dos hombres se vieron involucrados y tuvieron que ser asistidos por personal del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias (Siarme).

El siniestro, del lado rionegrino del tercer puente, fue protagonizado por un Peugeot 208 que intentaba cruzar la calzada de la ruta de norte a sur cuándo fue impactado por una camioneta Renault Kangoo color blanco.

El auto era conducido por un hombre de 32 años oriundo de Cipolletti , que desde la banquina norte intentó cruzar a la banquina sur. Fue en esa maniobra cuándo fue impactado por la utilitaria que circulaba desde Cipolletti a Neuquén y que era conducida por un hombre de 74 años.

WhatsApp Image 2025-09-08 at 4.05.43 PM

Ambas personas presentaron cortes superficiales y fueron asistidos por personal de salud, sin lesiones de gravedad. Sólo se registraron daños materiales de consideración en los rodados.

A causa del hecho, el transito estuvo muy lento, con filas de autos de ambos lados por varios kilómetros. Sin embargo, la circulación no se cortó, ya que ambos vehículos quedaron sobre una de las banquinas. Alrededor de las 20, fueron retirados.