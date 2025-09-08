Hallaron el cuerpo de un hombre que buscaban hace 15 días flotando en el río Negro

El hombre estaba desaparecido desde el 24 de agosto. Prefectura Naval encontró el cuerpo este mediodía. La confirmación la realizaron los familiares.

Escenas de dolor y conmoción se vivieron este lunes en Carmen de Patagones con el hallazgo del cuerpo de Cristian Leonardo Procoppo, el trabajador de la carne de 45 años que se encontraba desaparecido desde la madrugada del 24 de agosto. Prefectura Naval Argentina localizó el cuerpo flotando en el río Negro , a la altura de las calles Mitre y Fagnano, en la margen norte de la ciudad maragata.

El hallazgo ocurrió cerca del mediodía, cuando un vecino dio aviso tras ver un cuerpo en el agua, en inmediaciones del muelle de lanchas. Prefectura y personal policial montaron un operativo en la zona conocida como “Pasaje del tambor”, lo que generó cortes de tránsito y la concentración de curiosos.

Pese al hermetismo de las fuerzas, la presencia de familiares fue determinante: cerca de las 13 horas, tres hermanas y un hermano de Procoppo se acercaron al lugar y lograron reconocerlo por su vestimenta. La escena se tornó dolorosa cuando las mujeres, visiblemente angustiadas, descendieron hasta la orilla donde se realizaba el rescate y luego se fundieron en abrazos con allegados en la vereda, de acuerdo a lo informado por NoticiasNet.

Posteriormente, arribó personal de Policía Científica y un médico forense para certificar el deceso. Una ambulancia trasladó el cuerpo al Hospital Pedro Ecay, donde se realizará la autopsia correspondiente antes de su paso a la morgue judicial.

Quince días de búsqueda

La desaparición de Procoppo había sido denunciada el 24 de agosto en la comisaría 34 de Viedma, tras haber sido visto por última vez a la salida de un local nocturno ubicado en México y Caseros. Cámaras de seguridad lo registraron caminando en dirección al río Negro.

Desde el miércoles 27, Prefectura Naval encabezaba un amplio operativo de búsqueda que incluyó patrullajes en embarcaciones, colaboración de vecinos con lanchas privadas y rastrillajes entre los puentes Basilio Villarino y ferrocarretero. En los últimos días, los esfuerzos se habían concentrado en la zona del kilómetro 18 de la Ruta 1, aunque sin resultados positivos.

El hallazgo de este lunes puso fin a más de dos semanas de intensa búsqueda. Mientras avanzan las pericias judiciales y la autopsia, allegados de Procoppo manifestaron su desconcierto y señalaron que llevaba una vida normal, sin indicios que anticiparan esta tragedia.

La investigación judicial continuará en la órbita bonaerense, con intervención de las autoridades de Carmen de Patagones y Viedma.