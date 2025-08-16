Operativos: secuestraron un vehículo robado y motos con escapes adulterados

La Policía desplegó controles en Allen y Fernández Oro. Detectaron un vehículo con pedido de secuestro desde 2021 y retuvieron motocicletas por infracciones.

Una camioneta con pedido vigente de secuestro, fue identificada en un control policial en Allen.

Con el inicio del fin de semana largo, la Policía de Río Negro intensificó los operativos de control en diferentes puntos del Alto Valle y los procedimientos arrojaron resultados contundentes. Entre las actuaciones más relevantes se encuentra la detección de un vehículo con pedido de secuestro vigente por un hecho de robo ocurrido en 2021, además del secuestro de varias motocicletas que circulaban en condiciones irregulares.

Uno de los procedimientos más significativos tuvo lugar sobre la Ruta Nacional N° 22, a la altura del kilómetro 1198, cuando personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Allen detuvo la marcha de un utilitario Renault Kangoo que circulaba en sentido oeste-este y era conducido por un hombre oriundo de Fernández Oro.

Durante la inspección de la documentación, los efectivos verificaron en la aplicación RN Seguridad Activa que el rodado tenía un pedido de secuestro vigente desde septiembre de 2021 . La medida había sido solicitada por la Policía de Neuquén en el marco de una causa por robo simple.

La información fue confirmada por la División Sustracción Automotores de Neuquén Capital, lo que motivó la intervención inmediata de la fiscalía de turno. Desde allí se ordenó el secuestro del vehículo y de la cédula de identificación, al tiempo que se imputó al conductor por el delito de encubrimiento. El caso quedó en manos de la fiscalía descentralizada correspondiente.

control fernandez oro (1) En Fernández Oro, la Policía y el Municipio secuestró motocicletas por no contar con la documentación en regla. Gentileza

Controles de motos en Fernández Oro y Cipolletti

En paralelo, la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) y la Comisaría 26 de General Fernández Oro realizaron un operativo en distintos sectores de la localidad para dar respuesta a las quejas vecinales por ruidos molestos y maniobras peligrosas.

Las acciones dejaron como saldo el secuestro de varias motos que circulaban sin la documentación obligatoria, con escapes modificados y en algunos casos realizando prácticas riesgosas en la vía pública.

control fernandez oro El Municipio de Fernández Oro intervino ante el llamado de vecinos por "ruidos molestos" de motocicletas. Gentileza

La presencia policial motivó que algunos motociclistas intentaran eludir los controles trasladándose hacia Cipolletti, aunque allí también se concretó el secuestro de una moto conducida por un vecino de Fernández Oro. El rodado presentaba un escape adulterado que generaba un fuerte nivel de ruido, lo que derivó en su retención inmediata.

Las autoridades policiales remarcaron que estos controles forman parte de un plan de trabajo sostenido en el tiempo, enmarcado en la necesidad de atender los reclamos de la ciudadanía. Los vecinos vienen advirtiendo sobre ruidos molestos y conductas riesgosas en la vía pública, y los procedimientos buscan dar respuesta a esas denuncias al tiempo que refuerzan la seguridad vial.