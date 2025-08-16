Zapala: lo investigaban por un kiosco narco, pero zafó y solo deberá donar $300 mil al hospital

En el procedimiento realizado en la casa del sospechoso, la Policía encontró poca droga y se vio favorecido. Tras un acuerdo, accedió a una probation.

El hombre de Zapala había sido investigado por la División Antinarcóticos ante la sospecha del manejo de un kiosco narco.

Un hombre de Zapala que estaba bajo sospecha por el manejo de un presunto kiosco narco zafó de una acusación grave y solo deberá realizar una donación de 300 mil pesos al hospital de su ciudad.

La investigación sobre el sospechoso, de 32 años y con domicilio en el barrio de las 582 Viviendas , fue encabezada por los integrantes de la División Antinarcóticos de Zapala. Apenas se informaron los detalles del funcionamiento de un supuesto kiosco narco, la justicia federal autorizó la realización de un allanamiento. La medida se llevó a cabo el 24 de agosto de 2023 y el resultado del procedimiento fue el secuestro de una veintena de envoltorios con cocaína, una cantidad menor de marihuana y una balanza.

En un primer momento, el sospechoso enfrentó una imputación por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Sin embargo, a la hora de la definición de la causa, las partes intervinientes comunicaron que se había resuelto cambiar la calificación y que se avanzaría con una suspensión de juicio a prueba, es decir, una probation.

Escasa prueba incriminante

Desde la parte acusadora se indicó que no había suficientes elementos de prueba que vincularan al sospechoso con la venta de estupefacientes y que la droga secuestrada era ínfima.

A partir de este planteo, se resolvió que el hombre de Zapala cumpla una serie de pautas de conducta durante el plazo de un año. Entre otras medidas, se dispuso que no cometa nuevos delitos y que debía comunicar cualquier cambio de domicilio. También se acordó que donará 300 mil pesos al hospital zapalino.

Por su parte, el imputado aceptó lo acordado y anticipó que pagaría la donación en dos cuotas de $150 mil.

El juez del Tribunal Oral Federal de esta capital (TOF) se limitó a homologar el acuerdo entre la fiscalía y la defensa.

En un proceso no muy distinto al del hombre de Zapala, una repostera de esta capital tuvo que hacer una donación de 300 mil pesos al hospital Castro Rendón. La mujer estaba bajo sospecha por el manejo de un kiosco narco en el barrio Valentina Sur, se vio beneficiada por el paso del tiempo en la investigación y pudo acceder a una probation.

La mujer, de 28 años, con domicilio sobre la calle Maquinchao, fue objeto de un seguimiento por parte de los efectivos del Departamento Antinarcóticos de la Policía neuquina. Apenas lograron confirmar sus sospechas sobre presunto narcomenudeo, concretaron un allanamiento y el resultado fue bastante positivo con el hallazgo de más de medio centenar de ravioles de cocaína. La droga se encontraba oculta en el cielorraso de una habitación.

Donación al Castro Rendón

El procedimiento en relación a la mujer de Valentina Sur se llevó a cabo el 24 de mayo de 2019 y la mujer fue imputada por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Como ocurre en otras causas que recaían en la órbita federal, el trámite se alargó en el tiempo y recién a principios de este año, llegó a juicio. Frente a los años transcurridos y la escasez de elementos de prueba, la fiscalía consideró que a la acusada solo se le podía atribuir el delito de tenencia simple de estupefacientes.

Ante el cambio en la calificación, la parte acusadora y la defensa particular acordaron la suspensión de juicio a prueba por el plazo de un año. Otro de los elementos a favor de la mujer que se tuvo presente fue su falta de antecedentes.

Tanto el abogado defensor como la acusada se manifestaron a favor de la propuesta de la fiscalía.

Finalmente, el juez del Tribunal Oral Federal de Neuquén dispuso que la mujer cumpla con la donación de 300 mil pesos al hospital Castro Rendón, pagaderos en seis cuotas de $50 mil.