Se vienen días de lluvia y viento en Cipolletti: hay alerta en parte de Río Negro

El pronóstico del SMN anuncia inestabilidad desde el martes hasta el jueves, con precipitaciones más intensas en gran parte de la provincia.

El clima vuelve a ser protagonista en la provincia. El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) informó que, tras un inicio de semana estable y con temperaturas agradables , se aproximan jornadas de inestabilidad que traerán lluvias a Cipolletti y parte de Río Negro . Según el parte oficial, el fenómeno se extenderá principalmente entre el martes y el jueves, con diferentes niveles de intensidad según la región.

En Cipolletti, el martes se prevé un aumento de nubosidad y la posibilidad de chaparrones aislados durante la tarde y la noche, con una probabilidad de entre el 10% y el 40%. Mientras las temperaturas serán agradables, se estima que la mínima será de 10°C y ascenderá hasta los 20°C. Además, se espera viento durante todo el día, las ráfagas oscilarán entre los 40 y 59 km/h.

El miércoles, la situación se repetirá: las precipitaciones podrían llegar en distintos momentos del día, aunque siempre con baja a moderada probabilidad. Se estima que la temperatura más baja se registrará durante la mañana y será de 11°C, mientras que la máxima alcanzaría los 19°C. El viento se hará sentir con más fuerza, con ráfagas de entre 60 y 78 km/h.

Para el jueves, en tanto, el SMN mantiene los mismos valores de chance de lluvias, lo que marca un escenario de tres días consecutivos con inestabilidad en la ciudad. La temperatura máxima podría llegar a los 21°C y el viento llegaría durante la noche con ráfagas de 50 km/h.

Aunque no se esperan tormentas fuertes ni acumulados significativos en Cipolletti, el organismo nacional advierte que las precipitaciones podrían darse en forma de chaparrones dispersos, por lo que se recomienda precaución a la hora de circular.

El pronóstico en Río Negro: alerta por lluvias y nevadas

En la mayor parte de la provincia el pronóstico del tiempo para los próximos días es similar al del Alto Valle: días más frescos, nubes y lluvias aisladas durante este martes y el miércoles. La probabilidad de lluvias en el Alto Valle, el Valle Medio y la costa atlántica será de entre el 10 y el 40% según el pronóstico del SMN.

En Bariloche y su zona de influencia, en cambio, se esperan días fríos con lluvias y nevadas fuertes. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó temperaturas de entre -2 y 10 grados para esta semana. Solo el jueves, sin lluvias, se espera una temperatura algo más elevada: 14°C.

Para este martes por la mañana hay alerta naranja por nevadas, que bajará su nivel a amarillo por la tarde. El aviso de precaución por nieve se mantendrá hasta el miércoles.

La perspectiva en Río Negro para el fin de semana es más alentadora. Desde el viernes, la mayoría de las localidades de la provincia presentan bajas probabilidades de lluvias y un aumento paulatino de las temperaturas, con máximas que superarán los 20 grados en el norte y centro neuquino.