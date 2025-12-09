¿Habrá finde largo para Navidad?: la decisión del Gobierno con el último feriado del año

La expectativa de muchos por estas horas es que se declare un feriado puente o “día no laborable con fines turísticos”. Qué pasará.

Una propuesta nacida en Europa se vuelve tendencia, y se proyecta como una nueva forma de vivir las fiestas.

Tras el feriado del lunes 8 de diciembre, muchos argentinos siguen especulando con la posibilidad de un nuevo fin de semana largo antes que termine el año. Qué decisión tomó el Gobierno con el feriado de Navidad.

En los últimos días estuvo tomando fuerza la posibilidad de que se sume un nuevo feriado en el mes de diciembre, lo que daría paso a un descanso extra. ¿Qué pasará para las fiestas de fin de año?.

Muchos argentinos esperan disfrutar de un descanso extendido para las fiestas de fin de año. Lo cierto es que el calendario oficial establecido por el Gobierno Nacional tiene en diciembre el último feriado nacional por Navidad para el jueves 25 de diciembre. Pero qué sucederá con el viernes 26 de diciembre.

La expectativa de muchos por estas horas es que el viernes sea declarado como feriado puente o “día no laborable con fines turísticos”, para que así se genere un descanso extendido de cuatro días, ideal para viajar o para recuperarse de la fiesta.

Pero según publica Noticias Argentinas en las últimas horas, en sintonía con otras decisiones que tomó el Gobierno o a lo largo del año, está confirmado que el único día de descanso será el jueves 25 de diciembre. Es decir que no habrá fin de semana largo como muchos esperaban.

Todos los feriados del 2026

-Feriados inamovibles

Los feriados inamovibles son aquellos que deben cumplirse exactamente en la fecha establecida, independientemente del día de la semana en que caigan. En estos casos, para los trabajadores registrados implica descanso obligatorio, y para quienes deben llevar adelante su tarea de igual forma durante esas jornadas, la legislación actual dispone el pago de una remuneración especial.

Estos serán los feriados inamovibles del 2026:

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Lunes 16 de febrero y martes 17 de febrero: Carnaval

Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

Los feriados trasladables son aquellos que pueden moverse al lunes previo o posterior. Esa organización posibilita los fines de semana largos y genera impacto en el turismo y la actividad comercial en general.

proximo feriado finde largo El presidente Javier Milei firmó un decreto que permite trasladar los feriados nacionales que coincidan con días sábado o domingo.

En este sentido, ley 27399 indica que "los feriados nacionales trasladables cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles serán trasladados al día lunes anterior", mientras que "los que coincidan con los días jueves y viernes serán trasladados al día lunes siguiente".

-Cuáles son los feriados trasladables en 2026