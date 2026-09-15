La obra ya comenzó en el Complejo Deportivo Municipal. Tendrá equipamiento para musculación y entrenamiento funcional.

Cipolletti suma un nuevo gimnasio de fuerza: dónde estará y cómo será el espacio.

Cipolletti avanza con una nueva transformación en uno de sus principales espacios deportivos. Comenzó la construcción de un gimnasio destinado al entrenamiento de fuerza en el Complejo Deportivo Municipal, conocido históricamente como ex Corpofrut .

La obra forma parte de la tercera etapa del plan de renovación integral del predio ubicado en calle Saavedra 260 y busca ampliar las propuestas para las cientos de personas que utilizan diariamente sus instalaciones.

El futuro gimnasio tendrá una superficie de 180 metros cuadrados y estará destinado a actividades de musculación, entrenamiento de fuerza y entrenamiento funcional.

Según informaron desde el Municipio, el espacio contará con elementos como discos, barras y estructuras específicas para distintos ejercicios, con el objetivo de complementar las actividades deportivas que ya se desarrollan en el complejo.

La obra estará a cargo de la empresa QTH SRL y tendrá un plazo estimado de ejecución de tres meses.

Así arrancó la obra en el ex Corpofrut

Los trabajos ya comenzaron con la demolición y limpieza del sector donde funcionará la nueva sala. Luego se avanzará con el cerramiento del espacio y las tareas de demolición interior necesarias para llevar adelante la remodelación.

El proyecto contempla un reacondicionamiento integral del área para convertirla en una nueva Sala de Musculación. Entre las mejoras previstas se encuentra la apertura de la fachada mediante la incorporación de nuevas aberturas, con el objetivo de mejorar la iluminación, ventilación y el confort dentro del gimnasio.

Además, se ejecutará una nueva carpeta de nivelación y se colocará un piso de caucho de alto impacto, pensado para amortiguar vibraciones y proteger la superficie durante los entrenamientos. También se sumarán nuevos revestimientos interiores.

Un complejo en plena renovación

La construcción del gimnasio de fuerza se incorpora al plan integral de obras que viene transformando el Complejo Deportivo Municipal.

Las primeras dos etapas del proyecto, próximas a ser inauguradas, incluyen la construcción de vestuarios, un módulo de baños públicos y oficinas para la Dirección General de Deportes.

Con estas intervenciones, el Municipio busca ampliar la funcionalidad y accesibilidad del predio, además de mejorar los servicios para quienes concurren todos los días a practicar las distintas disciplinas deportivas.

La nueva sala de musculación será, así, otro de los espacios que se sumarán a la renovación del histórico complejo cipoleño.