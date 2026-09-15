La noticia fue confirmada por "La Gloriosa 69", la hinchada del Albinegro.

Se fue "Rabito", el perro que siguió la campaña de Cipo: "Fuiste un hincha más".

A través de las redes sociales de '" La Gloriosa 69 ", la hinchada del Club Cipolletti , confirmó el deceso de la mascota que los acompañó en cada partido de local.

Es sabido que cada vez que el albinegro juega, miles de hinchas organizan su vida laboral y familiar alrededor del partido. Se es hincha pese al resultado y, como se sabe, en las malas muchos más.

Horas antes de que cada partido, la Mengelle comienza a tener otros colores. Los que no asisten pero circulan la zona, saben que ''juega Cipo'' y así, la tradición se afianza. De generación en generación y abiertos a quien desee acompañar.

Así, apareció "Rabito" un perro mediano y con calle. Al permanecer, se hizo parte. Hoy, la hinchada lo despide y lo toma como ''un hincha más''.

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La semana comenzó con una mezcla de sensaciones entre la alegría por la clasificación y la tristeza por el fallecimiento de Rabito.

En un cálido posteo expresaron: "Gracias por siempre estar, por ser fiel y por acompañarnos en todos lados. Fuiste uno más de la hinchada, presente en cada momento, y vas a quedar para siempre en nuestros corazones. Hasta siempre, compañero".

Minutos más tarde, quienes lo vieron, no dudaron en dejar su mensaje en redes sociales:

"Noooo tuve el placer de conocerlo. Hasta siempre Rabito".

"Esta victoria fue para vos rabito".

"Se lo va a extrañar en las previas".

"Cruzó el arcoris hermoso Rabito".

"Rabito fiel a su querido Club. Es parte de la historia del lugar, merece un reconocimiento".

Bandera y mural para el hincha de cuatro patas

Tal como muchos vecinos dijeron y en línea con ese pedido, la hinchada confirmó que ya mandaron a hacer una bandera de ''Rabito'' para incorporarla en el próximo partido que el albinegro tenga de local. En blanco y negro con las banderas detrás, la tela lo tendrá como protagonista, dejando así una huella imborrable. Asímismo, al mismo tiempo que lo despiden, anunciaron que realizarán un mural en un lugar a confirmar.

Omar Novoa

Cipo logró un triunfo esencial y clasificó a la Copa Argentina

En la soleada tarde del último domingo de La Visera, Cipo logró una victoria que lo mantiene con chances de clasificación a cuartos de final por el primer ascenso y lo metió en la Copa Argentina del año que viene. El albinegro venía de sacar un valioso punto ante Olimpo como visitante y se impuso merecidamente sobre Alvarado de Mar del Plata, el líder del grupo.

Con el mejor marco de público de la vigente temporada, el Capataz sacó pecho en el partido válido por la penúltima fecha de la segunda fase del Federal A.

El gol fue obra de Nicolás Peralta, que de cabeza estableció la única diferencia de la tarde. Con este resultado, el Capataz quedó segundo y depende de sí mismo de cara al viaje a Salta para visitar a Juventud Antoniana.