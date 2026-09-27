Prioridad de paso o papeles al día: la disputa tras un choque con un camión municipal

Tras un accidente se debatió si la falta de seguro y VTV de un auto pesaba más que la maniobra del camión. Las claves de la causa en la Justicia.

Un choque abrió un complejo debate sobre las responsabilidades en la vía pública. El hecho involucró a un Renault 19 en el que viajaba una familia y a un camión perteneciente a la Municipalidad de Viedma.

El choque se produjo en la Ruta Provincial 1 , en la intersección con la calle 2 del barrio Lavalle, cuando el vehículo municipal ingresó desde una vía transversal de ripio para atravesar la calzada principal. Tras la colisión, los tres integrantes de la familia —dos personas adultas y su hijo menor— debieron ser trasladados al Hospital Artémides Zatti.

A partir del accidente se planteó una fuerte controversia . La comuna atribuyó la responsabilidad al conductor del auto particular, argumentando que circulaba sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) ni el seguro obligatorio. Frente a esta postura, la discusión se centró en si esos incumplimientos administrativos podían eclipsar la maniobra de ingreso a la ruta realizada por el transporte oficial.

El choque y la prioridad de paso

El Poder Judicial ordenó un peritaje para determinar cómo ocurrió el choque. Un perito inspeccionó el lugar y analizó dos posibles puntos desde los cuales el camión pudo haber iniciado su marcha. En ambas hipótesis la conclusión fue la misma: el vehículo municipal ingresó a la Ruta Provincial 1 e interfirió directamente en la línea de circulación del automóvil, que avanzaba con prioridad de paso.

El informe determinó además que el conductor del Renault 19 no dispuso de tiempo ni espacio suficientes para realizar una maniobra evasiva eficaz. Si bien no se pudo establecer científicamente la velocidad previa por falta de un croquis o planimetría de posición final, el experto concluyó que la velocidad no fue determinante y que el choque fue provocado por el cruce del camión. El peritaje no fue impugnado por las partes.

Infracción administrativa versus causa del choque

El punto neurálgico del caso giró en torno a la validez del argumento municipal sobre las faltas del auto particular. Al analizar la ausencia de la VTV, se concluyó que representaba una infracción administrativa, pero no se demostró que el rodado presentara alguna falla mecánica que hubiera desencadenado el choque.

El choque fue entre un camión del Municipio de Viedma y un vehículo particular.

Con respecto a la falta de seguro obligatorio, se aplicó un criterio idéntico: su omisión constituye una falta contravencional, pero no guarda relación de causalidad con la producción del siniestro. De esta manera, ninguno de los incumplimientos formales del automóvil sirvió para eximir o disminuir la responsabilidad por la maniobra del camión.

El fallo judicial

Tras el análisis de las pruebas, el fuero Contencioso Administrativo hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios interpuesta por la familia y atribuyó la responsabilidad total del accidente al conductor del vehículo municipal y a la Municipalidad de Viedma. La condena judicial también alcanzó a Horizonte Compañía de Seguros Generales S.A., en los términos de la cobertura contratada.

En cuanto a los daños materiales, se determinó que la reparación del Renault 19 superaría el doble de su valor de mercado, configurándose una destrucción total desde el punto de vista económico. El tribunal fijó que el valor de reposición de un vehículo similar se establecerá en la etapa de ejecución de sentencia.

Finalmente, el fallo reconoció indemnizaciones por privación de uso, gastos médicos y de traslado, daño extrapatrimonial y tratamiento psicológico. En este último rubro, las evaluaciones detectaron que uno de los adultos padece un trastorno de adaptación con ansiedad persistente que requerirá 48 sesiones de terapia, mientras que para los otros dos integrantes no se detectaron secuelas. La resolución judicial aún no se encuentra firme, ya que transcurre el período legal para su apelación.