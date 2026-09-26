Nino Ignazi, el guardián de la receta de "la mejor longaniza" de la Patagonia: "En el pueblo se vuelven locos"

De bajo perfil, este gringo de Luis Beltrán tiene una fórmula mágica que honra sus antepasados y guarda bajo llaves. Elabora la icónica longaniza marchegiana.

En las entrañas de la Patagonia , donde el río Negro rodea y da vida a la fertilidad de la isla de Choele Choel , persisten historias de esfuerzo, arraigo e identidad que se transmiten en el silencio cotidiano de sus chacras.

Entre las costumbres que sobrevivieron al cruce del océano Atlanticó, hay una en particular que renace cada año en Luis Beltrán : la elaboración artesanal de la longaniza marchegiana , un embutido icónico que combina la herencia italiana con la mística y los sabores del norte patagónico.

Detrás de este ritual centenario se encuentra el Nino Ignazi , un hombre de perfil bajo que se ha convertido en el celoso guardián de una receta familiar de valor incalculable . Su historia es la de un homenaje vivo a sus antepasados y a la cultura gastronómica de los inmigrantes que transformaron la región.

De las colinas de Le Marche a la tierra fértil de Luis Beltrán

La historia, cuenta el blog La Voz del Valle Medio, comenzó décadas atrás, cuando sus abuelos paternos, muy jóvenes y cargados de esperanza, dejaron atrás su Italia natal y las ondulantes tierras de la región de Le Marche, a orillas del mar Adriático. Su destino final fue la pródiga isla de Choele Choel, donde encontraron en la tierra del Valle Medio un nuevo hogar para echar raíces.

Con la llegada a la Argentina no solo trajeron la fuerza de trabajo para la chacra, sino también un bagaje cultural e identitario insustituible. Nino Ignazi creció a la par de su abuelo Damiano, absorbiendo entre surcos, animales y aromas de cocina los saberes rurales que combinaban la tradición europea con la idosincrasia local.

En ese entorno familiar de trabajo constante, la elaboración de embutidos no era un simple medio de conservación de alimentos; representaba un momento de encuentro, festejo y reafirmación del origen.

Los fiambres artesanales -no puntualmente los de Nino- también se elaboran en Cipolletti. Foto de archivo.

El manuscrito de don Damiano: un secreto grabado en papel

El tesoro mejor guardado de la familia Ignazi no se encuentra en un cofre ni en una caja fuerte, sino en una hoja arrugada que el tiempo ha sabido respetar. Se trata de una receta redactada de puño y letra por don Damiano, donde quedaron plasmados los porcentajes exactos, la selección de carnes, el sazón preciso y el método de curado de la tradicional longaniza marchegiana.

El Nino resguarda ese papel con una devoción casi sagrada. No es solo un instructivo gastronómico: es un testamento afectivo que conecta a las distintas generaciones de la familia con el esfuerzo de aquellos primeros colonos.

Quienes han tenido el privilegio de degustar este embutido afirman sin dudar que se trata de la mejor longaniza del norte patagónico. El secreto de su distinción radica en el equilibrio perfecto entre la técnica ancestral traída de Italia y el matiz propio que brindan las condiciones ambientales y los insumos de la isla.

Un ritual anual para mantener viva la memoria

Lejos de los procesos industriales y la producción masiva, el Nino revive cada año este proceso artesanal casi como un acto litúrgico. La elaboración de la longaniza reúne mística, memoria y respeto por el producto. Desde la elección de la materia prima hasta la etapa de secado y maduración, cada paso se ejecuta respetando rigurosamente los mandatos de la receta original.

Este proceso anual no responde a un interés comercial, sino a la búsqueda de preservar el hilo invisible que une a la comunidad beltranense con la gesta de sus pioneros. En cada bocado de esa longaniza marchegiana habita el recuerdo del abuelo Damiano, de las jornadas de trabajo en la chacra y del profundo amor por la tierra que abrazó a miles de inmigrantes en el Valle Medio.