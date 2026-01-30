Menos demoras y más cirugías: el hospital de Cipolletti sumó tecnología de última generación

La Provincia invirtió $179 millones en un nuevo esterilizador para el hospital Pedro Moguillansky, una mejora clave para cirugías, estudios y seguridad del paciente.

El hospital de Cipolletti recibió el nuevo equipamiento que permitirá reducir tiempo y mejorar la calidad de atención.

El Hospital “Dr. Pedro Moguillansky” de Cipolletti dio un nuevo paso en el fortalecimiento de su infraestructura sanitaria con la incorporación de un esterilizador por vapor de agua de alta capacidad , un equipo de última generación que permitirá duplicar la capacidad operativa del servicio de esterilización y mejorar de forma directa los tiempos y la calidad de las prácticas médicas.

La adquisición fue realizada a través del Ministerio de Salud, como parte del plan provincial de modernización del equipamiento hospitalario, con una inversión de $179 millones . Se trata de un autoclave de vapor marca CECAR, modelo VPC XXI, con una capacidad de 540 litros, considerado un salto tecnológico fundamental para garantizar la seguridad del instrumental utilizado en cirugías, estudios y procedimientos asistenciales.

Desde el área de Salud explicaron que esta incorporación responde al crecimiento sostenido de la demanda quirúrgica del hospital cipoleño y, al mismo tiempo, asegura la continuidad de la producción de instrumental estéril bajo los más estrictos estándares de calidad. El nuevo equipo permite procesar mayor volumen de material en menos tiempo, un aspecto central para evitar demoras y reprogramaciones.

nuevo equipamiento hospital cipo (2) El nuevo esterilizador fortalecerá las atenciones y cirugías en el nosocomio local. Gentileza

La recepción y puesta en marcha estuvo a cargo del doctor Sergio Whisky, actual interventor del hospital ante la falta de designación del nuevo equipo directivo. En paralelo, se destacó el trabajo del personal de mantenimiento del nosocomio, que realizó las tareas de acondicionamiento de la planta física y la instalación técnica del autoclave junto al recurso humano de gestión hospitalaria del Ministerio.

Desde la Jefatura del Servicio de Esterilización detallaron que el nuevo autoclave optimiza el reprocesamiento del instrumental mediante ciclos programables y monitoreo digital. Entre los principales beneficios se encuentran la mayor capacidad operativa, que agiliza los tiempos de respuesta y reduce demoras en cirugías y prácticas técnicas; la mejora en seguridad y trazabilidad, al permitir registros precisos de cada proceso, fundamentales para auditorías de calidad y para la seguridad del paciente; el cumplimiento de estándares internacionales de esterilización; y una mejor organización laboral, ya que la tecnología más rápida y previsible optimiza los circuitos de trabajo del personal técnico.

El gobernador Alberto Weretilneck también destacó la incorporación a través de sus redes sociales. “El Hospital Pedro Moguillansky cuenta desde ahora con equipamiento de última generación para el servicio de esterilización. Una inversión provincial de $179 millones que mejora algo central: que cada cirugía, estudio y práctica se haga con instrumental seguro”, expresó.

Además, remarcó que el equipo duplica la capacidad de esterilización, lo que se traduce en menos demoras, mejor organización del trabajo y mayor previsibilidad para pacientes y equipos de salud. “Cuando invertimos en tecnología hospitalaria no hablamos de máquinas, hablamos de cuidar a quienes se atienden todos los días en el sistema público. En Río Negro, la salud se respalda con hechos”, afirmó.

nuevo equipamiento hospital cipo El director interino, Sergio Wisky junto a los equipos técnicos, fueron parte de la recepción y puesta en funcionamiento. Gentileza

Más tecnología para ampliar prestaciones

La llegada del nuevo esterilizador se suma a otras incorporaciones recientes que fortalecen la capacidad diagnóstica del hospital cipoleño. Esta misma semana se informó la puesta en funcionamiento de una nueva bomba de doble cabezal Bayer para contraste iodado, un equipo que permite ampliar la variedad de estudios tomográficos disponibles, incluyendo angiotomografías por tomografía computada.

Además, el resonador magnético volvió a operar con normalidad luego de superar dificultades técnicas, recuperando un servicio clave para Cipolletti y el Alto Valle, al tratarse de un equipamiento de alta complejidad con fuerte demanda regional.