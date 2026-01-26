Alberto Weretilneck: "El desarrollo energético es actividad económica para todos los rionegrinos"

El gobernador Alberto Weretilneck destacó que la firma del convenio con YPF se inscribe en una estrategia de largo plazo que posiciona a Río Negro como una de las principales provincias exportadoras de gas y petróleo del país, y remarcó que el impacto de estos proyectos alcanzará a todo el territorio provincial.

“El desarrollo energético no es solo para la costa atlántica. Es trabajo, oportunidades y actividad económica para todos los rionegrinos, vivan donde vivan”, afirmó el Mandatario.

Weretilneck explicó que el proceso iniciado hace más de dos años ya se expresa en obras concretas, con inversiones en marcha y plazos definidos. “No estamos hablando de promesas. Antes de fin de año Río Negro y Neuquén van a estar exportando petróleo desde el mar rionegrino, y en los próximos años se sumará la exportación de gas natural licuado”, señaló.

obra vmos tanque

En ese marco, recordó el avance del proyecto VMOS –Vaca Muerta Oil Sur–, que ya supera el 50% de ejecución y contempla la construcción de una terminal exportadora en Sierra Grande. “Esta obra moviliza mano de obra, empresas y servicios en distintos puntos de la provincia, desde la cordillera hasta la costa”, destacó.

El Gobernador también se refirió a los proyectos de GNL en desarrollo, tanto el liderado por Pan American Energy como el recientemente firmado con YPF y ENI. “Estos proyectos implican gasoductos, plantas, logística y servicios que atraviesan Río Negro de punta a punta. Eso significa empleo directo e indirecto en cada región”, sostuvo.

Asimismo, subrayó la integración regional con Neuquén. “La producción en Vaca Muerta también genera trabajo para los rionegrinos: hay trabajadores, proveedores y empresas de nuestra provincia que participan de esta cadena de valor. El crecimiento es compartido”, remarcó.

Weretilneck afirmó que uno de los ejes centrales de la política provincial es agregar valor en origen. “Por primera vez, los recursos naturales de la Patagonia se industrializan en la región. No solo exportamos energía: generamos empleo, conocimiento y nuevas oportunidades productivas para toda la provincia”, indicó.

Finalmente, el Mandatario destacó que la llegada de inversiones de esta magnitud responde a un rumbo claro. “Nadie invierte miles de millones de dólares ni se compromete a 30 años si no hay reglas claras. Río Negro ofrece estabilidad política, seguridad jurídica y previsibilidad, y eso se traduce en trabajo y desarrollo para todos los rionegrinos”, concluyó.

Facundo López criticó a los líderes de la oposición en Río Negro

El presidente del bloque de legisladores de Juntos Somos Río Negro, Facundo López, cuestionó el silencio de los dirigentes nacionales Aníbal Tortoriello y Martín Soria frente a la firma del convenio entre el Gobierno de Río Negro e YPF, una iniciativa estratégica que consolida a la provincia como protagonista del desarrollo energético del país.

“Llama la atención el silencio de Tortoriello y Soria frente a un acuerdo que implica inversión, trabajo y desarrollo para Río Negro. Cuando está en juego una oportunidad histórica para la provincia, eligieron no decir nada”, expresó López.

En ese sentido, el legislador sostuvo que en el caso de Soria ese silencio responde a una definición política clara: “Prefiere beneficiar al kirchnerismo bonaerense antes que acompañar un proyecto que genera empleo y oportunidades para las y los rionegrinos”.

Respecto de Tortoriello, López fue aún más crítico: “Su silencio deja en evidencia algo más grave: el deseo de que al gobierno le vaya mal para alimentar aspiraciones personales, sin importar el impacto negativo que eso tenga sobre la provincia y su gente”.