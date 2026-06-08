Alimentos, abrigo y pañales: Cipolletti recibirá una nueva entrega de asistencia social

El SENAF inició un recorrido por toda la provincia para abastecer a sus delegaciones y fortalecer la asistencia a familias vulnerables. Enterate cuándo llegará a Cipolletti.

El organismo inició el operativo de distribución de insumos destinado a distintas localidades de la provincia. Foto: Gentileza.

La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia ( SENAF ) puso en marcha este lunes un nuevo operativo de distribución de insumos destinado a reforzar el trabajo de sus delegaciones en distintos puntos de Río Negro .

A través de un recorrido que abarcará varias regiones de la provincia, el organismo entregará alimentos, indumentaria, ropa de cama, artículos de librería, elementos de limpieza, productos de higiene y pañales.

El objetivo es fortalecer el acompañamiento a niñas, niños, adolescentes y familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Qué ciudades recibirán la asistencia

La primera etapa del recorrido se desarrollará en el Valle Medio y Alto Valle. El camión visitará las localidades de Choele Choel, Villa Regina, General Roca, Cipolletti, Cinco Saltos y Catriel.

Posteriormente, la distribución continuará en la Región Andina, con entregas en Bariloche y El Bolsón.

Finalmente, el operativo llegará a la Región Sur, donde se abastecerán las delegaciones de Comallo, Ingeniero Jacobacci y Los Menucos.

image

Cómo funciona el sistema de distribución

Desde SENAF explicaron que este dispositivo se implementa de manera periódica para responder a las necesidades detectadas en cada territorio.

La modalidad permite organizar la entrega de recursos de manera equitativa y garantizar que cada delegación cuente con los insumos necesarios para brindar asistencia y acompañamiento a las familias que más lo necesitan.

El objetivo: fortalecer la presencia territorial

A través de esta iniciativa, el Gobierno de Río Negro busca reforzar la presencia estatal en toda la provincia y consolidar el trabajo articulado con los equipos locales.

La estrategia forma parte de las políticas públicas orientadas a la promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, con acciones concretas que llegan a cada rincón del territorio rionegrino.