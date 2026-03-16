Activan controles sanitarios tras confirmar un caso de gripe aviar en Río Negro

El diagnóstico fue confirmado por el Senasa tras la muerte de varias aves. Salud monitorea a personas expuestas y difundió medidas de prevención.

Un caso de gripe aviar en Cervantes encendió las alertas sanitarias en Río Negro y motivó la activación de protocolos de vigilancia epidemiológica para evitar posibles contagios.

El diagnóstico positivo de influenza A fue confirmado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) , luego de recibir el reporte de mortandad y síntomas compatibles con la enfermedad en distintas aves de traspatio. En el lugar había gallinas, gansos, patos y pavos que presentaban signos compatibles con la infección.

Ante esta situación, el Ministerio de Salud de Río Negro , a través de la Coordinación de Epidemiología y el Departamento de Zoonosis, inició un registro de las personas que pudieron haber estado expuestas. Además, se realiza un seguimiento sanitario para detectar de forma temprana la aparición de síntomas y se brindan recomendaciones de prevención y protección personal.

Las autoridades también reforzaron las tareas de vigilancia para detectar rápidamente cualquier caso sospechoso.

Recomendaciones para la población

Desde Salud se solicitó a la comunidad evitar manipular aves enfermas o muertas y no tener contacto directo con superficies que puedan estar contaminadas con saliva, mucosa o heces de aves silvestres o de corral.

También se recomienda mantener una correcta higiene personal, con lavado frecuente de manos utilizando agua y jabón o desinfectantes a base de alcohol.

Para quienes crían aves en predios familiares, se aconseja mantenerlas en espacios protegidos para impedir el contacto con aves silvestres, utilizar ropa exclusiva para el manejo de los animales, desinfectar regularmente las instalaciones y evitar que aves silvestres accedan a las fuentes de agua o alimento.

Medidas para el sector productivo

En el caso de los establecimientos avícolas, se pidió reforzar las medidas de manejo sanitario, higiene y bioseguridad en las granjas.

Ante la detección de mortandad o signos clínicos nerviosos, digestivos o respiratorios en las aves, se debe realizar una notificación inmediata al SENASA, ya sea a través de WhatsApp al 11 5700 5704 o mediante correo electrónico a [email protected].

Qué es la gripe aviar

La influenza aviar es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta a aves domésticas y silvestres. Está causada por diferentes subtipos del virus de influenza A, entre ellos el H5N1, H5N3 y H5N8.

Las aves acuáticas silvestres son uno de los principales reservorios del virus, y pueden transmitirlo a aves de corral mediante el contacto directo o indirecto.

En los últimos años también se han registrado casos del virus en mamíferos terrestres y marinos. Aunque las infecciones en humanos son poco frecuentes, pueden producirse principalmente tras el contacto directo con animales infectados o con ambientes contaminados.

Las autoridades sanitarias remarcaron que la enfermedad no se transmite por el consumo de carne aviar ni de sus derivados y que, hasta el momento, no se ha registrado transmisión sostenida entre personas.

En los seres humanos, la infección puede provocar síntomas leves o cuadros más graves, con fiebre, tos, dolores musculares y, en situaciones más severas, neumonía o complicaciones multisistémicas. Por este motivo, se mantiene un monitoreo constante de las personas que hayan estado expuestas.