ESRN 152 de Cipolletti: estudiantes realizaron una sentada por falta de agua e iluminación

Estudiantes de la ESRN 152 del barrio Anai Mapu llevaron adelante una sentada este viernes por la mañana para visibilizar la situación que impide el normal desarrollo de clases.

Estudiantes protestaron por falta de agua y otros problemas en la ESRN 152 de Cipolletti.

Estudiantes del turno mañana de la ESRN 152 del barrio Anai Mapu realizaron una sentada en reclamo del funcionamiento de los servicios básicos dentro del establecimiento. Desde Educación aseguraron que hay un cronograma de trabajo establecido.

Los alumnos señalaron que una parte de la galería y varias aulas permanecen sin iluminación debido a fallas en el sistema eléctrico . Además, aseguraron que la falta de agua es una situación recurrente en el establecimiento, lo que genera inconvenientes tanto para el dictado de clases como para el funcionamiento diario de la escuela.

En línea con este reclamo, visibilizaron que la situación llegó a un punto crítico cuando el equipo de Personal de Servicios de Apoyo (PSA) no pudo prepararles el desayuno debido a la falta de agua.

Frente a este escenario, este viernes desde el centro de estudiantes decidieron llevar adelante una sentada para visibilizar el reclamo y exigir una pronta solución a los problemas que afectan al edificio escolar.

ESRN 152 y el CEM N 147 obra gas 2.jpg Estudiantes protestaron por falta de agua y otros problemas en la ESRN 152 de Cipolletti.

La respuesta de Educación

El consejero escolar, Adrián Carrizo, confirmó a LM Cipolletti que la ESRN 152 es una escuela en la que se realizan intervenciones de manera permanente debido a diversos inconvenientes vinculados al uso de las instalaciones.

"Es una escuela que desde mantenimiento tenemos una presencia constante por diversos inconvenientes que se presentan por el uso de las instalaciones y, en ocasiones, por situaciones generadas intencionalmente, como la obstrucción de baños con papel o el cierre de llaves de paso de agua", indicó.

Además, el funcionario hizo hincapié en que cada vez que surge un problema la dirección del establecimiento se comunica con el área correspondiente para informar las dificultades y coordinar las tareas necesarias.

Respecto de la falta de iluminación, la directora fue informada sobre la necesidad de montar andamios para reemplazar los equipos de luz debido a la altura en la que se encuentran instalados. Según se precisó desde el Consejo escolar , los andamios fueron trasladados a la escuela durante la jornada del jueves y los trabajos de recambio están programados para este sábado a partir de las 9.

Desde la cartera de Educación también señalaron que solicitaron al equipo directivo transmitir esta información a toda la comunidad educativa para que conozca las tareas que se vienen desarrollando y las intervenciones previstas.

Por último, remarcaron la importancia de cuidar las instalaciones escolares y aseguraron que el Consejo Escolar cuenta con registros firmados por el equipo directivo sobre todas las intervenciones realizadas en el establecimiento, documentación que será puesta a disposición de la comunidad educativa.

Unter acompañó el reclamo de los estudiantes

El gremio docente expresó su apoyo al reclamo a través de las redes sociales y sostuvo que "los estudiantes marcan la cancha en la ESRN 152", en referencia a la sentada realizada para exigir respuestas por parte del Consejo Escolar.

Desde el sindicato también señalaron otros problemas edilicios en el establecimiento, entre ellos la falta de calefacción en el pasillo y la galería debido al mal funcionamiento de la caldera, además de la existencia de numerosos picaportes y vidrios rotos.