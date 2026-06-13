Conmoción por un choque fatal entre una moto y una camioneta: murió un joven de 26 años

El motociclista fue asistido en el lugar por el personal del SIARME y trasladado de urgencia al hospital pero llegó sin vida. Investigan las razones del impacto.

El joven llegó sin vida a la guardia del Hospital Francisco López Lima.

Un trágico incidente vial se registró este viernes por la tarde en el barrio J.J Gómez de General Roca . Un joven de 26 años murió tras protagonizar un violento choque con su motocicleta y una camioneta. Producto del impacto, el hombre salió despedido del rodado, causándole graves heridas que le provocaron la muerte.

El siniestro sucedió cerca de las 18.00 en la intersección de la calle Félix Heredia, Tucumán y las vías del tren. Por razones que aún son materia de investigación, la motocicleta y la camioneta impactaron brutalmente en el sector.

De acuerdo con la información brindada por fuentes policiales, la colisión involucró a una moto y una camioneta que impactaron por causas que aún no fueron determinadas. Como consecuencia del fuerte golpe, el conductor del rodado menor sufrió lesiones de extrema gravedad.

Producto del impacto, el joven salió despedido de la moto

Según informó el medio ANR, el conductor del rodado menor, identificado como un joven de 26 años, sufrió graves consecuencias del choque. El motociclista salió despedido de la moto y recibió traumatismos severos, por esta razón fue asistido por el personal del Siarme y trasladado de urgencia en ambulancia hacia el hospital.

patrullero bariloche.jpg El joven de 26 años llegó sin vida a la guardia del Hospital Francisco López Lima.

Sin embargo, fuentes de salud confirmaron que el muchacho llegó sin vida a la guardia del hospital Francisco López Lima. Pese a los esfuerzos del personal médico, el joven no respondió a las maniobras de reanimación y se constató el fallecimiento en el lugar.

La Policía secuestró ambos vehículos para establecer responsabilidades

Tras el accidente, el personal policial realizó las actuaciones de rigor y secuestró preventivamente ambos vehículos involucrados para que los peritos puedan determinar la mecánica del choque.

El caso quedó en manos de la Fiscalía en turno, que ya inició las actuaciones correspondientes bajo la carátula de rigor para establecer las responsabilidades del trágico hecho.