"La dejó y siguió como si nada": el duro relato del hijo de la mujer herida en el Koko

Tras el accidente, el hijo de la víctima apuntó contra la empresa y el chofer. Denuncia abandono y falta total de respuestas.

La mujer que se accidentó en el Koko está internada en Roca.

El caso que conmocionó a la región suma un nuevo capítulo cargado de indignación. Jorge Roldán , hijo de la víctima que sufrió la fractura de una vértebra tras un brusco movimiento en un colectivo Koko , rompió el silencio y fue contundente.

“Esto no fue un accidente , fue una imprudencia”, aseguró, al relatar que el chofer habría tomado un badén “ a máxima velocidad ”, provocando que su madre “ saltara ” del asiento y cayera con un fuerte golpe en la columna.

El hecho ocurrió en Fernández Oro y dejó a María Roldán internada en estado delicado. Como consecuencia del fuerte impacto sufrió "fractura por aplastamiento cuerpo vertebral".

Un traslado caótico y demoras clave

Según contó, tras el impacto, la situación fue confusa desde el primer momento. El chofer intentó llevarla a un hospital, pero no tenía en claro a dónde dirigirse.

Finalmente, gracias a la intervención de un policía retirado, la mujer fue asistida en el cuartel de Bomberos Voluntarios hasta que llegó una ambulancia que la trasladó al hospital local, donde se confirmó la fractura vertebral.

“La empresa no apareció”

El hijo de la víctima denunció que, tras dejar a su madre en el hospital, el chofer continuó el recorrido hasta Villa Regina, lo que demoró la entrega del número de siniestro, un dato clave para gestionar su derivación.

Recién horas más tarde pudieron acceder a esa información, lo que permitió su traslado urgente a una clínica de General Roca, donde permanece en internada aunque "fuera de peligro".

“La empresa no se hizo cargo de nada. Estamos afrontando todos los gastos y nadie apareció ni siquiera para preguntar cómo está mi mamá”, expresó con bronca en diálogo con Radio LVO La Voz de Oro 88.7.

Acusaciones y preguntas sin respuesta

Jorge fue más allá y apuntó directamente contra el conductor: “La dejó en el hospital y siguió como si nada. Esto no fue un accidente, fue una imprudencia: agarró un badén a máxima velocidad y provocó esto". Además, acusó al chofer de abandono de persona.

El agradecimiento en medio del dolor

En contraste con las críticas, la familia destacó el accionar del personal de salud y de emergencias.

“Quiero agradecer de corazón al hospital de Fernández Oro, a los médicos y enfermeros, y a los Bomberos Voluntarios, que fueron los primeros en asistirla”, señaló Jorge.

El comunicado del cuartel de Bomberos

En sus redes sociales oficiales, desde la Asociación Bomberos Voluntarios Fernández Oro publicaron un comunicado en el que detallaron el hecho.