RTO en Río Negro: El proyecto que puede cambiar cuándo y dónde hacer el trámite

La iniciativa plantea ampliar plazos, habilitar más prestadores y adaptar controles técnicos vehiculares, en línea con la reforma impulsada a nivel nacional.

Un proyecto ingresado a la Legislatura de Río Negro, propone modificar el esquema de la RTO.

El sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en Río Negro podría cambiar de manera profunda si prospera un proyecto legislativo que propone modificar los plazos de control, habilitar la libre competencia entre talleres y adaptar la normativa provincial a la reforma impulsada por el Gobierno Nacional.

La iniciativa, presentada por el legislador César Domínguez (PRN), ya genera debate entre quienes defienden la desregulación y quienes advierten sobre posibles riesgos en la seguridad vial si hay cambios en el sistema de control.

El proyecto busca introducir un esquema diferenciado de revisiones técnicas, con plazos más extensos para los vehículos más nuevos y controles más frecuentes para los más antiguos . La propuesta se enmarca en la política nacional que apunta a simplificar trámites, reducir costos para los usuarios y ampliar la oferta de prestadores del servicio.

ECP RTO 2026 (67) El proyecto se alinea a la iniciativa del Gobierno Nacional: extender plazos y apertura de otros talleres de revisión. Estefania Petrella

Cambios en los plazos de la RTO

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la modificación de los tiempos obligatorios para realizar la verificación técnica. Según el texto presentado, los vehículos 0 kilómetro deberán realizar su primera revisión recién a los cinco años de su patentamiento. Actualmente, ese plazo es menor.

Para los autos de hasta diez años de antigüedad, la revisión pasaría a ser obligatoria cada dos años, mientras que los vehículos más antiguos continuarían con la exigencia de controles anuales.

El argumento del legislador es que el parque automotor ha evolucionado en términos tecnológicos, con sistemas de seguridad más avanzados y materiales que prolongan la vida útil de los vehículos. En ese sentido, se plantea que el deterioro mecánico relevante suele aparecer en unidades más antiguas, por lo que allí debería concentrarse la mayor frecuencia de inspecciones.

Además, Domínguez remarca que la provincia presenta características particulares, como grandes distancias y una población dispersa, lo que dificulta el acceso al servicio en algunas localidades. En ese contexto, el nuevo esquema buscaría facilitar el cumplimiento de la normativa.

ECP RTO 2026 (52) Se incluye la creación del Registro Provincial de centros de verificación, para llevar adelante controles y auditorías de calidad. Estefania Petrella

Apertura del mercado y fin de la exclusividad para la RTO

Otro aspecto clave del proyecto es la desregulación del sistema. La iniciativa propone habilitar la participación de talleres públicos y privados, concesionarias e importadores en la realización de las revisiones técnicas, eliminando la exclusividad de los centros tradicionales.

Este punto está en línea con lo dispuesto por el Gobierno Nacional, que mediante el Decreto 196/25 —ratificado luego por el Decreto 139/2026— dejó firme la reforma del sistema de RTO en todo el país.

La normativa nacional establece que las provincias ya no pueden limitar la cantidad de talleres habilitados ni fijar tarifas únicas, promoviendo la libre competencia. Desde el Ejecutivo sostienen que esto permitirá ampliar la oferta, mejorar el servicio y reducir costos para los usuarios.

Sin embargo, desde sectores empresarios vinculados a los centros de verificación surgieron críticas. Argumentan que la apertura del mercado podría afectar la calidad de los controles y generar disparidad de criterios en las inspecciones.

Cesar Dominguez Primero RN.jpg César Domínguez (PRN), autor del proyecto. Archivo

Controles, auditorías y transparencia

Para contrarrestar esas preocupaciones, el proyecto rionegrino incluye la creación de un Registro Provincial de centros de verificación. Además, establece la implementación de auditorías periódicas, controles digitales y mecanismos de trazabilidad.

El objetivo es garantizar que, aun con mayor cantidad de prestadores, se mantengan estándares uniformes de calidad y transparencia en la emisión de certificados.

La autoridad de aplicación tendría un rol clave en este esquema, ya que debería supervisar el funcionamiento del sistema y evitar irregularidades o prácticas monopólicas.

ECP RTO 2026 (70) Hasta el 31 de marzo rige la actual tarifa en Río Negro para realizar la RTO, luego se actualiza por tres meses. Estefania Petrella

¿Cuánto cuesta hacer la RTO en Río Negro?

El costo de la RTO sigue siendo un factor central para los conductores. Según los valores vigentes entre enero y marzo de 2026, la tarifa básica es de $43.000, a la que se suma el costo de la oblea de $1.500.

Para vehículos particulares (categoría M1, hasta 1.500 kg), el precio asciende a $44.500. En el caso de camionetas de mayor porte, el costo llega a $66.750.

Las motos tienen valores diferenciados:

Hasta 150 cc: $22.250

Entre 150 cc y 500 cc: $33.400

Más de 500 cc: $44.500

En tanto, los vehículos de transporte de carga o pasajeros pueden superar los $170.000, dependiendo de sus características. Estos montos se actualizan de manera trimestral.