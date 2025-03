Padres y alumnos abrazaron la Escuela Especial 24 en busca de soluciones

La comunidad educativa de la Escuela Especial 24 de Cipolletti volvió a manifestar para exigir mejoras edilicias. Hay 100 alumnos que no iniciaron las clases.

Alrededor de 100 alumnos aún no pueden iniciar el ciclo lectivo 2025 por falta de garantías en cuanto a obras y seguridad.

Actualmente, cerca de 100 alumnos deberían asistir a la institución, sin embargo, l as familias han decidido no enviarlos a clases hasta que las autoridades garanticen la seguridad del establecimiento y finalicen las obras prometidas .

Mireya Lefiñanco , una de las madres presentes en la protesta, expresó a LM Cipolletti : “Logramos que vayan casi todos los padres con sus hijos. Estamos organizando para el próximo miércoles una manifestación en la Plaza San Martín”. Además, subrayó la preocupación de los padres: “ No los estamos enviando hasta que cumplan con la seguridad que tiene que tener el establecimiento ”.

Abrazo simbólico especial 24 Cipolletti (1).png Alumnos, padres y docentes hicieron un abrazo simbólico a la Escuela Especial 24. Gentileza

Ausencia del director y reclamos por incumplimientos

Otro de los puntos de conflicto fue la ausencia del Director y la Vice de la escuela durante la jornada de protesta. Según denunciaron los padres, los directivos no se presentaron en el lugar ni permitieron el acceso al edificio para constatar el estado de las obras. “Estamos muy decepcionados del Director. No se hizo presente al abrazo ni abrió la escuela. Los padres íbamos a ver si se había cumplido con lo prometido”, manifestó Mireya.

Además, explicó que las autoridades educativas se habían comprometido a finalizar los trabajos el pasado viernes y que, en base a ello, los padres tomarían la decisión de enviar o no a los alumnos el martes. “Pero no pudimos ver la escuela”, agregó. También cuestionó el rol de la vicedirectora, a quien acusó de ser “cómplice” de la situación.

Cabe recordar que los padres de la institución reclaman desde el año pasado por la refacción general del establecimiento que presentabas deficiencias en espacios claves de la Escuela como techos, baños, patio, pisos levantados y falta de accesos acondicionados a la realidad de los alumnos que allí asisten.

"Llevamos días de reuniones y consultas, buscando por todos lados a quién o quiénes tienen que garantizar una escuela en condiciones, que ya que no está adaptada como debería estarlo para cumplir con la condición de Especial, al menos debería ser segura", expresó Mireya.

Abrazo simbólico especial 24 Cipolletti (2).png Los padres analizan una manifestación el próximo miércoles en la Plaza San Martín de Cipolletti. Gentileza

Acompañamiento del gremio docente

Desde la seccional Cipolletti del gremio docente UNTER expresaron su apoyo a la comunidad educativa de la Escuela Especial N°24. “Acompañamos a la comunidad educativa en el abrazo al edificio escolar convocado por las familias. El reclamo continúa y el incumplimiento del gobierno también”, señalaron en un comunicado.

El gremio reafirmó su compromiso con la lucha por condiciones edilicias dignas y seguras, destacando que el Ministerio de Educación no ha finalizado las tareas comprometidas. “Las familias sostienen la definición de no enviar a sus hijos a clase, dado que el Ministerio de Educación se ha comprometido a realizar tareas que aún no finalizó. Seguiremos apoyando los reclamos. Basta de mentiras y parches. La educación especial está en lucha”, enfatizaron.

Hasta el momento el Consejo Escolar de Cipolletti o autoridades ministeriales, no han informado al respecto de la situación del establecimiento. Mientras tanto, los alumnos no pudieron comenzar el ciclo lectivo 2025 como la gran mayoría de los rionegrinos.