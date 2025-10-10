Cuánto declararon los diputados nacionales rionegrinos en su patrimonio: propiedades, embarcaciones y cripto

De los cinco representantes rionegrinos en la Cámara Baja, solo cuatro presentaron su declaración jurada patrimonial. Los datos revelan patrimonios millonarios y fuertes contrastes.

Desde casas, departamentos, terrenos, embarcaciones, autos de lujos y cuentas en Bitcoin, los rionegrinos que más patrimonio informaron según un relevamiento. En Río Negro , de los cinco representantes, solo cuatro hicieron su presentación ante la Oficina Anticorrupción (OA) .

El plazo para informar los bienes correspondientes al período 2024 venció el 31 de julio. Según informó el sitio Chequeado, al momento del corte todavía había un 23% de diputados que no había publicado su información . Las declaraciones completas pueden consultarse en el sitio web de la OA, por CUIT y año de presentación. A continuación de mayor a menor patrimonio declarado.

Es, por amplio margen, el mayor patrimonio declarado entre los rionegrinos . Muestra una cartera inmobiliaria amplia en Cipolletti, Neuquén y San Patricio del Chañar: casas, departamentos con cochera para alquiler, lotes de inversión y campos/quintas , con valuaciones individuales que van desde $64.525 hasta $69.441.993 ; incluye además un lote en Cipolletti incorporado en 2024 por $47.272.500 .

En vehículos, declara tres unidades recientes: Toyota Corolla Cross (2023) por $25.200.000, Audi Q3 (2024) por $67.670.000 y Toyota Yaris (2024) por $17.250.000.

A nivel financiero, consigna plazo fijo en pesos por $247.055.260, dos cajas de ahorro por $5.369.759 y $368.208, efectivo en pesos por $20.000 y efectivo en dólares por U$S 3.000 (declarados en $3.087.000). Declara además acciones en P. Tortoriello S.A. por $9.632.567, una participación en condominio por $57.180.688 y bienes del hogar por $29.342.067. Reporta también “monedas digitales/virtuales (Bitcoin)” por $96.915,23.

El dato: El actual diputado nacional y ex intendente de Cipolletti, finaliza su mandato el 10 de diciembre, sin embargo se presenta como primer candidato para renovar su banca en la elección del 26 de octubre. En esta oportunidad junto a La Libertad Avanza.

declaraciones juradas diputados rionegrino - chequeado De los cinco representantes rionegrinos, solo uno no presentó su declaración jurada. Ilustración gentileza Chequeado

Lorena Villaverde (La Libertad Avanza) | Patrimonio: $225.288.313

La diputada informó un conjunto de activos diversificado, con fuerte presencia de inmuebles y disponibilidades en pesos y dólares. Entre las propiedades sobresale una casa en Escobar (Buenos Aires) valuada en $23.637.404 y, especialmente, un lote en Las Grutas (Río Negro) declarado como inversión con 1.339.516,90 m² de superficie y valuación individual de $12.160.651.

En el rubro automotor consignó una BMW X3 (2017) por $54.120.000 y una RAM 1500 (2020) declarada en $0 (típico de vehículos sin valuación vigente o afectados a un régimen específico, aunque registrados). Reportó además participación en el “Fideicomiso Santa Catalina” por $671.500 y acciones en Management Patagonika SRL por $19.200.

El componente financiero es voluminoso: cajas de ahorro en pesos por más de $31 millones sumadas, una cuenta de pago (PSP) por $1.026.215, efectivo en pesos por $750.000 y, como dato saliente, efectivo en dólares por 74.100 (declarado a valor peso por $76.248.900). También declaró créditos por $17.455.500 y bienes del hogar por $8.088.063.

El dato: La legisladora, presidenta de La Libertad Avanza en Río Negro, finaliza su mandato en 2027, sin embargo se presenta como primera candidata a Senadora Nacional por su espacio en las elecciones del 26 de octubre.

Martín Soria (Unión por la Patria) | Patrimonio: $183.868.587

Su composición patrimonial se concentra en inmuebles ubicados en General Roca, CABA y Neuquén, con varias unidades de inversión: una casa en Roca ($13.848.929), un lote en Roca ($19.124.017), departamento en CABA ($42.189.632) y dos propiedades en Roca incorporadas en 2020 por $4.679.866 y $14.899.203. En Neuquén, suma un departamento (50 m²) de 2023 por $7.282.275 y otro con cochera (45 m²) de 2024 por $25.636.800.

Declara una Ford Ranger 4x4 (2022) por $28.500.400, efectivo en pesos por $13.750.000, caja de ahorro en pesos por $5.325.055 y bienes del hogar por $7.843.000.

El dato: El ex Ministro nacional de Justicia y Derechos Humanos, ex Intendente de General Roca, tiene mandato hasta 2027, pero en estas elecciones se presenta como primer candidato a Senador por Fuerza Patria.

camara de diputados.jpg La Cámara de Diputados cuenta con 257 representantes. Archivo

Sergio Capozzi (PRO) | Patrimonio: $120.465.121

Capozzi presenta un portafolio inmobiliario atomizado entre CABA, Bariloche, Mar del Plata y Bariloche (cochera incluida), con valores que van desde $534.097,8 hasta $13.658.153 según cada unidad. Registra además una embarcación (“Azulejo”) sin valuación asignada en la DDJJ.

En vehículos, detalla una Chevrolet Tracker (2018) por $10.000.000, Mercedes-Benz ML 350 (2004) por $6.945.000, un Ford Fiesta (2014) por $4.987.500 y un MG B (1962) por $15.000.

En disponibilidades, declara $15.000.000 en efectivo (pesos), 19.371,29 dólares en efectivo (convertidos a $19.933.057), cajas de ahorro en pesos y dólares, y saldos en cuentas corrientes. También figuran depósitos en el exterior en España (19.914 euros, valuados en $10.640.214) y un crédito con AFIP por $308.561. Bienes del hogar: $4.434.087.

Agustín Domingo (Innovación Federal) | No presentó declaración jurada

El relevamiento consigna que no registró su DDJJ al momento del corte.

Entre los rionegrinos, Tortoriello lidera por lejos el patrimonio declarado, con fuerte sesgo inmobiliario y financiero, además de cripto. Villaverde combina inmuebles relevantes, con un lote extenso en Las Grutas y elevada liquidez en dólares. Capozzi muestra diversificación geográfica y activos en el exterior (euros en España), además de una flota de autos heterogénea y embarcaciones. Soria se posiciona con un mix inmobiliario en Roca–CABA–Neuquén y un vehículo de alta gama. Domingo, por su parte, no presentó la declaración, alineándose con ese 23% aún pendiente.