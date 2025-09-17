El rionegrino Agustín Domingo anticipó su voto por los vetos de Javier Milei

El diputado Agustín Domingo anunció cómo votará en el debate por los vetos de Javier Milei al financiamiento del Garrahan y las universidades.

El diputado nacional por Juntos Somos Río Negro, Agustín Domingo , adelantó su voto en la sesión de la Cámara de Diputados que analizará el veto presidencial de Javier Milei a las leyes de emergencia en pediatría y las que financian el hospital Garrahan y las universidades nacionales.

Domingo es uno de los diputados nacionales cuyo voto es considerado "clave" para la definición de proyectos en los que hay incertidumbre sobre el resultado debido a que ha votado en línea con el gobierno nacional, en contra, y ha estado ausente. Tampoco se ha alineado, en todas las votaciones, a la postura pública de los referentes del oficialismo provincial, encabezados por el gobernador Alberto Weretilneck .

El dueño de la banca de Juntos en Diputados es, en todas las sesiones, el único voto que genera incertidumbre entre los rionegrinos. Martín Soria vota en todos los casos en contra de la postura del gobierno nacional, mientras que Lorena Villaverde (LLA), Sergio Capozzi (PRO) y Aníbal Tortoriello (CREO) suelen acompañar a Milei.

De hecho, el diputado rionegrino figura entre los votos que preocupan a La Libertad Avanza. El barilochense estuvo ausente en la sesión en la que se aprobaron las leyes, pero confirmó que estará presente en la sesión de este miércoles. El oficialismo nacional intentó convencerlo de apoyar los vetos.

El anuncio de Agustín Domingo

En ese contexto, el diputado utilizó sus redes sociales para publicar una historia, con el edificio del Congreso de fondo, y anunciar su voto.

El cambio de postura del rionegrino coincide con el aumento de las críticas de Juntos al Gobierno nacional, tras la derrota mileista en la provincia de Buenos Aires. También con la falta de diálogo con la Casa Rosada y la pérdida de recursos por coparticipación.

Así, dos de los cinco diputados rionegrinos votarán en contra del oficialismo: Domingo y Soria. Mientras que Villaverde (LLA), Capozzi y Tortoriello votarán a favor de los vetos de Milei.

Marcha de universidades, antes de la sesión en Diputados

Este mediodía, estudiantes de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) sede Alto Valle realizaron una movilización en el centro de Cipolletti para visibilizar su rechazo al veto presidencial a la ley de financiamiento universitario. La protesta se enmarca en la previa de la Marcha Federal Universitaria que tendrá lugar este miércoles en Neuquén, desde las 17, y que reunirá a la comunidad académica de toda la región.

La ley de financiamiento universitario, recientemente vetada por el presidente Javier Milei, busca garantizar recursos estables para cubrir los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales, infraestructura, salarios y servicios, además de fortalecer el sistema de becas y apoyos estudiantiles. Asimismo, apunta a consolidar la investigación científica y tecnológica y promover la extensión universitaria, que acerca la producción académica a la sociedad en los distintos territorios.

Manuel Bancora, estudiante de la UNRN y vocero de la sede Alto Valle, en diálogo con LM Cipolletti explicó las razones de la convocatoria local: “Decidimos marchar para dar visibilidad al rechazo al veto de la ley de financiamiento universitario que presentó el presidente Milei. Nos parece algo muy importante porque sienta las bases del sistema universitario y de la forma en que va a recibir dinero a lo largo de los años. Es un puntapié inicial que define la política universitaria a futuro”.