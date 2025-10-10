En medio del dolor y la despedida: cuándo vuelve a jugar Boca tras la muerte de Miguel Ángel Russo

En medio del dolor y la despedida al ex entrenador, el plantel volvería a los entrenamientos este sábado pensando en el próximo partido.

Boca vive días difíciles . La muerte del exentrenador Miguel Ángel Russo confirmada el pasado miércoles todavía sigue causando dolor en el mundo xeneize, a punto tal que el plantel no ha logrado entrenar con normalidad y se encuentra licenciado hasta el sábado debido al dolor que generó la noticia.

En medio del dolor y la despedida de un entrenador respetado y querido en el ambiente del fútbol, Barracas Central tuvo el gran gesto de darle la potestad al elenco de La Ribera para suspender el encuentro que debía disputarse este sábado. Más allá de la decisión adoptada, el resto de la fecha se disputará con normalidad aunque tendrá la emoción a flor de piel con el primer encuentro de la fecha 12 que se realizará en el estadio de San Lorenzo desde las 14.30, el último club que entrenó Miguelo antes del equipo azul y oro. Será contra San Martín de SJ.

Mientras tanto el club de La Ribera deberá esperar hasta el próximo sábado 18 cuando el xeneize reciba a Belgrano de Córdoba desde las 18 en La Bombonera, lo que será un duelo plagado de emociones y un grato recuerdo de Russo. Será el primer encuentro del xeneize , y en su estadio, tras la muerte del entrenador.

Paredes llega al encuentro

Luego de la gira de la Selección argentina por los Estados Unidos donde disputará dos encuentros amistosos, el mediocampista campeón del mundo volverá al equipo para estar disponible en el encuentro, en caso de no mediar inconvenientes físicos durante los partidos.

Paredes habló tras la muerte de Russo: la decisión de no viajar al velorio, cómo se enteró y el legado del DT

Pasó poco más de un día de la muerte de Miguel Ángel Russo para que Leandro Paredes pueda controlar las emociones y logre pararse frente a una cámara en medio del dolor que generó la triste noticia de quien era entrenador de Boca. A pesar del paso de las horas, la imagen del mediocampista hablando desde la concentración fue la de una persona aún conmovida.

En la previa al duelo amistoso de la Selección argentina que se disputará este viernes a las 21:00 en el Hard Rock Stadium de Miami, Paredes se reunió con los medios que realizan la cobertura de la gira por Estados Unidos y brindó las primeras palabras tras la muerte de miguelo.

"EL LEGADO QUE DEJA. GANÓ LO MÁS IMPORTANTE DE ESTE AMBIENTE QUE ES EL RESPETO DE TODO EL MUNDO"

Las hermosas palabras de Leandro Paredes, en plena concentración de la Selección Argentina, luego de la muerte de Miguelo Russo



Las hermosas palabras de Leandro Paredes, en plena concentración de la Selección Argentina, luego de la muerte de Miguelo Russo



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/6LhqFO5nI3 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2025

“Le mandé mensajes a todo el cuerpo técnico, a su mujer también. Nos pusimos a disposición, de qué hacíamos, si viajaba o no. Tomamos la decisión porque el cuerpo técnico me dijo que Miguel hubiese querido que me quede acá, que juegue, que lo homenajee jugando al fútbol. Eso fue lo que decidimos”, contó sobre la decisión de no volver a la Argentina para presenciar la despedida al entrenador en La Bombonera.

A su vez, con la voz entre cortada por la emoción que le generó hablar de su entrenador a nivel clubes, contó cómo se enteró de la noticia: “A mí me lo comunicó el presidente, Chiqui Tapia, porque justo pasábamos por ahí. Se lo habían dicho uno o dos minutos antes. Fue en el medio de un entrenamiento. El dolor fue muy grande”.

“Me quedo con todo. El legado que deja, la huella que el tiempo no borrará. Ganó lo más importante de este ambiente que es el respeto de todo el mundo. Yo solamente tengo palabras de agradecimiento, de respeto, de cómo nos hizo vivir el deporte, la pasión, lo que ha hecho por el fútbol argentino y el club. Me lo llevo conmigo”, dijo sobre el legado de Russo, que fue despedido por grandes clubes a nivel mundial y diferentes figuras importantes del deporte, como también una gran cantidad de hinchas de distintos clubes que se acercaron a La Bombonera.

¿Porqué Paredes no estuvo en La Bombonera en la despedida a Russo?

"EL SE HUBIESE ENOJADO MUCHO SI DEJABA LA CONCENTRACIÓN DE LA SELECCIÓN PARA ESTAR AHÍ. EL HUBIESE QUERIDO QUE LO REPRESENTE MAÑANA DE LA MEJOR MANERA... JUGANDO AL FÚTBOL"



"EL SE HUBIESE ENOJADO MUCHO SI DEJABA LA CONCENTRACIÓN DE LA SELECCIÓN PARA ESTAR AHÍ. EL HUBIESE QUERIDO QUE LO REPRESENTE MAÑANA DE LA MEJOR MANERA... JUGANDO AL FÚTBOL"



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/HZmkbVKACp — SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2025

Por otra parte, contó: “Me llevaré muchas cosas. En uno de esos jueves en los que me hacía hacer solo 20 minutos aprovechaba para hablar de todo y yo le preguntaba cómo estaba. Él casi siempre me respondía que mientras esté en la Bombonera iba a estar bien, contento. Con la pasión con la que vivió es algo grandioso”. A su vez, más tarde, contó cómo vivía Miguel su última etapa: “La gente del entorno le recomendaba quedarse en casa pero se enojaba. Lo que le daba fuerza era quedarse en el club y seguir con el fútbol”.

“Me lo dijeron bien claro. Él se hubiera enojado mucho si hubiese dejado la concentración para estar ahí. Él hubiese querido que lo represente mañana de la mejor manera. Trataré de hacerlo jugando al fútbol”, reiteró.