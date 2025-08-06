Confirman la identidad de los restos humanos hallados en la casa donde vivió Gustavo Cerati

El cadáver fue hallado en mayo de este año y en las últimas horas, se reveló a quién pertenece. Los impactantes detalles.

Parte del cadáver fue encontrado cuando albañiles trabajaban en la construcción de un nuevo edificio en el predio.

Tras varios meses de espera, este miércoles se conoció la identidad del joven que había sido enterrado en el patio de la casa donde vivió Gustavo Cerati .

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmó que los mismos corresponden a Diego, un adolescente de 16 años que se encontraba desaparecido desde 1984.

Parte del cadáver fue encontrado el 20 de mayo pasado, cuando albañiles trabajaban en la construcción de un edificio en un lote situado en Congreso al 3700, en lo que había sido la casa del músico.

casa cerati cuerpo

Para conocer la identidad, desde el EAAF se comparó el ADN de los restos con una muestra que proporcionó la madre del adolescente y el resultado fue positivo.

Según reveló Infobae, el informe de la Policía Científica que realizaron los peritos establece que encontraron un total de 151 restos óseos, los cuales fueron distribuidos en cuatro sobres de madera. "En un momento dado se desprendió un trozo de tierra de la casa lindera y quedaron a simple vista lo que aparentaría ser restos óseos humanos", decía el parte oficial difundido en aquel momento.

Si bien los restos óseos fueron hallados cuando los albañiles trabajan en lo que había sido el lugar donde vivió el músico y líder de Soda Stereo, los investigadores creen que los huesos habían sido enterrados en el lote vecino.

Qué se sabe sobre la última vez que se vio a Diego

Fue visto con vida fue el jueves 26 de julio de 1984 en la esquina de Naón y Monroe, a pocas cuadras de la casa ubicada en Avenida Congreso 3742.

El adolescente jugaba al fútbol en Excursionistas e iba a la Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) N°36. Según informaron en Clarín, el joven llevaba puesto su uniforme cuando desapareció.

Todos los datos de los hallazgos en la propiedad habían llamado la atención del sobrino de Diego (desde la edad, ropa, contextura y el sexo).

cuerpo identidad cerati

Desde que comenzó su búsqueda, a los dos años de su desaparición lograron una entrevista en la revista ¡Esto!, que publicaba el diario Crónica. En aquel entonces, su padre expresó su frustración con la investigación policial.

"La Policía dice que tiene tres mil casos iguales. Y fíjese qué absurdo: desde el primer momento lo caratularon como 'fuga de hogar'. Yo protesté y ¿sabe qué me dijeron? Que así estaban impresos los formularios. Me negué a eso, pero como si nada. ¿Qué quiere que investiguen si ya dan por sentado que él se fue, y no que me lo robaron?", declaró en ese entonces.

Según detalló el EAAF, la víctima recibió un puntazo mortal a la altura de la cuarta costilla derecha. A pesar de que el caso ya prescribió, la Justicia busca determinar quién y por qué mató al joven.

Quiénes vivieron en esas casas y qué puede revelar el suelo

La investigación apunta ahora a identificar a todas las personas que pasaron por ambas propiedades. Según indicaron fuentes judiciales, no se trata solo de ex habitantes: también se analiza la información de empresas de servicios y registros de mantenimiento. El objetivo es trazar un mapa de quiénes podrían haber tenido acceso al terreno durante los últimos 20 o 30 años.

El lugar exacto del hallazgo complica aún más la causa: los huesos estaban enterrados en la zona de la medianera que separa dos domicilios, lo que obliga a examinar los antecedentes de ambas viviendas por igual. La ubicación de los restos indica que el cuerpo fue ocultado con intencionalidad, lo que refuerza la hipótesis de un homicidio.