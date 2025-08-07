Desmantelan kiosco narco en las chacras de Cipolletti y recuperan vehículos robados

El operativo comenzó por una denuncia por disparos, pero derivó en un importante golpe al narcotráfico y al delito en la región.

Un operativo policial desplegado en la zona de chacras de Cipolletti terminó con el desmantelamiento de un búnker de drogas y la recuperación de vehículos robados , en lo que las autoridades consideraron un procedimiento exitoso que superó ampliamente el objetivo inicial.

El allanamiento, que comenzó como una respuesta a una denuncia por abuso de armas , fue encabezado por el Destacamento 128º de Ferri y contó con la participación del Grupo Especial COER y la División Toxicomanía de la Policía de Río Negro. Con orden judicial, los agentes ingresaron a una vivienda ubicada sobre calle Esmeralda, donde buscaban evidencias vinculadas con disparos de arma de fuego.

Durante la inspección en el domicilio, los efectivos encontraron una importante cantidad de droga distribuida en ladrillos, además de una balanza de precisión y fertilizantes utilizados para cultivo indoor. En total, se secuestraron 4,068 kilos de marihuana, cuyo valor en el mercado ilegal supera los tres millones de pesos.

El hallazgo fue calificado por las autoridades como un "fuerte golpe al narcotráfico en la región", por el volumen de estupefacientes incautados y por la evidencia del equipamiento destinado al fraccionamiento y producción de droga.

Dos vehículos robados en Neuquén

Mientras continuaba el procedimiento, en el patio de la vivienda se encontraron una camioneta Renault Kangoo y una moto Zanella ZR150. Tras la verificación de sus dominios en las bases de datos policiales, se confirmó que ambos rodados tenían pedido de secuestro por robos cometidos en la provincia de Neuquén.

Este descubrimiento no solo permitió recuperar bienes sustraídos, sino que también reforzó las sospechas sobre otras actividades ilícitas desarrolladas en el lugar.

Causas abiertas en la Justicia Provincial y Federal

A partir de lo actuado, se inició una causa por encubrimiento contra un matrimonio que residía en la vivienda allanada. En paralelo, la Fiscalía Federal de General Roca tomó intervención por el hallazgo de estupefacientes y los elementos vinculados al narcomenudeo.

Desde la Policía de Río Negro destacaron el trabajo conjunto de las distintas unidades involucradas y la efectividad del despliegue, que permitió no solo avanzar en una investigación por abuso de armas, sino también desarticular un centro de operaciones delictivas que operaba en un área rural de Cipolletti.