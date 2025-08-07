Se querían ir sin pagar de una cervecería y golpearon brutalmente a las mozas: el impactante video

El hecho ocurrió en provincia de Buenos Aires después de una cena show de Daniel Agostini. El ataque terminó gracias a la intervención de un hombre que defendió a las tres jóvenes golpeadas.

Previo al cierre de la jornada laboral, tres mozas fueron víctimas de una terrible momento en una cervecería de Rafael Castillo, en provincia de Buenos Aires. Según trascendió, dos hombres que se encontraban en gran estado de ebriedad son quienes las golpearon .

El terrible episodio ocurrió en la madrugada de este lunes, en un restaurante ubicada sobre la avenida Carlos Casares al 561, después de una cena show de Daniel Agostini. Todo quedó grabado por una cámara de seguridad del local. El video muestra la secuencia completa donde se ve cómo uno de ellos fue directo a pegarle una patada en la rodilla a la recepcionista y dos trompadas en su cara. Las imágenes se dieron a conocer en las últimas horas.

La mujer pudo esquivar rápidamente los golpes y trato de empujarlo hacia afuera del local. En paralelo, el otro hombre le pegó dos brutales trompadas en la cara a una moza que intentaba tranquilizar la situación. "Yo le pedí el ticket y él se quería ir, ahí se produjo el problema" , comentó Daniela, recepcionista de la cervecería Berlín, en diálogo con el noticiero “Arriba Argentinos” (El Trece). Durante alrededor de 20 segundos, la mujer recibió golpes de puño, patas y sillazos al igual que sus compañeras.

Se querían ir sin pagar de una cervecería

Cómo fue el violento momento que atravesaron las trabajadoras de la cervecería

"Con ellos tuvimos problemas desde el momento en que reservaron. Nosotros tenemos tolerancia hasta las 22.30 y si no podemos vender a otras personas. Ellos aparecieron a las 12 de la noche", advirtió Daniela con el mismo medio.

En la misma entrevista, indicó que instantes previos a que comenzara el show de Daniel Agostini, ella les explicó que no podían pararse durante el show del cantante de música tropical. "L.A. -uno de los presuntos agresores- se levantó durante el show y fue hacia el escenario. Me acerqué a decirle que vuelva a su lugar y no me respondió nada, como si nadie le hubiese dicho nada", comentó sobre ese momento.

Ante la negativa del hombre, uno de sus compañeros también reforzó el pedido de que se sentara. "El se corrió y me dijo que no lo toque", reveló. En tanto, la encargada del comercio aseguró que "desde un primer momento tuvieron la intención de armar problemas".

borrachos golpes

Más tarde, una vez terminado el show, se produjo la pelea: "A eso de las 2 de la mañana, Luis se quiso retirar sin pagar con su novia. Yo le pedí el ticket y él se quería ir, ahí se produjo el problema".

Tras la brutal pelea, Daniela contó que tiene una lesión en la rodilla y que su compañera "quedó con lesiones en la cara porque fueron dos piñas tremendas".

Los responsables de la golpiza fueron identificados horas después. Medios locales indicaron que se trata de dos hermanos que son de la zona de Rafael Castillo. Luis Aguirre, uno de los atacantes, tendría formación en artes marciales y también sería profesor de kickboxing. Mientras que su hermano pertenecería a la fuerza policial de Hurlingham.

Fuentes judiciales señalaron que el fiscal Marando, de la UFI N° 12 de La Matanza, encabeza la investigación y está recopilando las pruebas necesarias para encontrar a los atacantes.