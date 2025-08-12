Encontraron a una nena de 2 años deambulando sola por un barrio de Roca

La chiquita fue hallada por vecinos que alertaron a la policía de Chacramonte. Las resguardaron hasta que apareció su madre. Le dieron intervención a la SENAF.

Personal del destacamento policial de Chacramonte resguardó a la niña que deambulaba por la vía pública hasta que apareció la madre.

Policías del Destacamento 177º del barrio Chacramonte , ubicado al suroeste de General Roca, intervino para resguardar a una niña de aproximadamente dos años que fue hallada sola en la vía pública.

El preocupante hecho ocurrió este lunes alrededor de las 11 , cuando un llamado alertó a la policía sobre la presencia de la menor en calle Lago Lolog y Pública 108. Al llegar, los efectivos se entrevistaron con un joven de 25 años que se encontraba junto a la niña.

Tras consultar con vecinos, y no lograr dar con sus progenitores, se procedió a trasladarla hasta la sede policial para su resguardo, dando inmediata intervención de la SENAF -Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia-, el organismo proteccional provincial.

Fuentes de la fuerza destacaron que mientras continuaban las averiguaciones junto a personal de la Comisaría 48º de Mosconi, pasado el mediodía se logró ubicar a una mujer de 36 años, quien se identificó como la madre.

La Fiscalía en turno dispuso que, junto a personal de SENAF, se trasladara a la niña a un centro de salud, donde se constató que se encontraba en perfecto estado de salud.

Robos y pelea a cuchillazos

Durante el pasado fin de semana, el personal de la Comisaría 3º de Roca realizó varias intervenciones relacionadas con hurtos y un hecho de violencia con arma blanca, informó la Jefatura de la fuerza.

En un primer hecho requirió presencia de uniformados en el supermercado La Anónima, ubicado en calle Tucumán, donde detuvieron a un hombre de 32 años mientras intentaba llevarse mercadería sin pagarla. El sospechoso fue detenido y trasladado a la dependencia policial, mientras que la denuncia fue recepcionada por el gerente del comercio.

Calle Tucumán Roca

La segunda intervención ocurrió cuando, desde el sistema de alarma de Cooperativa Obrera en Tucumán 1300, se solicitó presencia policial tras activarse un botón antipático. En el lugar, el personal policial detuvo a un hombre de 48 años quien había intentado sustraer cortes de carne. Tras su aprehensión y traslado a la unidad, la fiscalía dispuso actuaciones por tentativa de hurto.

Por último, se registró un grave incidente con lesiones con arma blanca en la playa de estacionamiento de un supermercado ubicado en San Juan y 9 de Julio. La Policía fue alertada que dos vendedores ambulantes estaban agrediéndose. Al llegar, los efectivos encontraron a un joven de 25 años con una herida punzante en el pecho.

Profesionales del SIARME le brindó curaciones en el lugar. El presunto agresor de 27 años fue interceptado, minutos más tarde, en la intersección de Rosario de Santa Fe y Alem. Quedó arrestado por disposición de la Ley Nº 5184.