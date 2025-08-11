Denuncian que un patrullero atropelló, mató y dejó tirada a una perrita en Neuquén

Vecinos de Cuenca XVI acusan que el móvil no se detuvo y evalúan denunciar el caso en Asuntos Internos para que se realice una investigación.

Vecinos del barrio Cuenca XVI de la ciudad de Neuquén denunciaron que un patrullero atropelló y mató a una perrita en plena calle y que, lejos de asistirla, continuó su recorrido sin detenerse . El hecho ocurrió este lunes y generó indignación en la comunidad, que ya evalúa llevar el caso a Asuntos Internos de la Policía para que se investigue.

De acuerdo con los testimonios, la perrita tenía familia, aunque en esta oportunidad se había escapado sin que sus dueños lo advirtieran. “Era una perrita vieja y gordita, no podía correr. Caminaba despacio por la calle cuando la atropellaron”, relató una de las vecinas, en diálogo con LMNeuquén .

El vehículo involucrado es una camioneta policial, que la pasó por encima y la dejó sin vida en el lugar. El siniestro sucedió en una de las calles internas del barrio, donde —según vecinos— el tránsito de móviles policiales es frecuente debido a los patrullajes.

patrullero atropello a un perro 1

Tras el atropello, un grupo de personas se acercó para auxiliar al animal, pero ya no presentaba signos vitales. “Quedó tirada en medio de la calle, muerta. Fue muy triste verla así, y más sabiendo que tenía dueños que la cuidaban”, expresó Natalia, una de las vecinas de Cuenca XVI que difundió la situación.

Los testigos indicaron que, pese a que el hecho fue visible, el conductor del patrullero no detuvo la marcha ni intentó dar aviso a la familia de la perrita. Esta actitud, según señalaron, motivó que varios vecinos decidieran realizar una denuncia formal.

El episodio despertó indignación entre los habitantes de Cuenca XVI, que remarcaron la necesidad de que los patrullajes se realicen con mayor precaución, especialmente en sectores donde transitan niños, adultos mayores y animales domésticos.

Algunos vecinos señalaron que en la zona no es la primera vez que se registran atropellos de mascotas, aunque sí sería la primera ocasión en la que se involucra a un vehículo policial. La comunidad busca que el caso siente un precedente para que no se repitan conductas que califican como “negligentes” o “indiferentes” frente a la vida de los animales.

La denuncia y las posibles acciones

La presentación inicial se realizó en la Comisaría 18, que tiene jurisdicción en el barrio. Allí, los vecinos fueron informados de que en los recorridos por la zona intervienen también patrulleros de la Comisaría 16 y de la Comisaría 12, por lo que aún no está identificado el móvil responsable.

Ante esta situación, no descartan llevar el caso a Asuntos Internos de la Policía de Neuquén, con el objetivo de que se abra una investigación que determine responsabilidades y eventuales sanciones. “Estamos hablando de un servidor público, no pueden tener ese nivel de inhumanidad. Esto tiene que conocerse”, reclamó Natalia.

Un patrullero atropelló a un perrito y no frenó a ayudarlo

Por el momento, no se informó oficialmente si la Policía inició una investigación interna. Sin embargo, la denuncia en Asuntos Internos podría impulsar la identificación del patrullero y del agente que conducía al momento del atropello.

Por su parte, la familia de la perrita y los vecinos del barrio esperan una respuesta institucional que brinde claridad y, eventualmente, sancione la conducta del agente involucrado.