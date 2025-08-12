Imputado con prisión preventiva por el homicidio de un joven que sufrió 24 puñaladas

La víctima había desaparecido la semana pasada. El acusado la habría citado en su casa, donde encontraron el cuerpo bajo una cama. Una disputa narco habría sido el móvil.

Facundo Gerardo Romero había salido el jueves de su casa y no regresó. Una mujer allegada hizo la denuncia y el sábado se activó el protocolo de búsqueda. El domingo apareció muerto.

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un hombre por el delito de homicidio agravado por ensañamiento.

Facundo Gerardo Romero, l a víctima del hecho ocurrido el pasado 7 de agosto en una vivienda de Viedma, estaba siendo buscada y fue hallada sin vida el domingo , en el domicilio del imputado.

De acuerdo con la acusación pública presentada en la audiencia realizada este martes, el imputado -cuya identidad se debe mantener en reserva por orden judicial- citó a la víctima en su vivienda con el pretexto de comprar estupefacientes. En esas circunstancias se produjo el ataque: primero le provocó una fractura de cráneo y luego le ocasionó 24 heridas con un arma blanca, provocándole una hemorragia externa que derivó en su muerte.

Audiencia crimen Romero Vdma

El informe preliminar de autopsia determinó que la víctima no se encontraba inconsciente al momento de recibir las lesiones y que no presentaba heridas defensivas.

La investigación se inició a partir de la denuncia por desaparición de persona realizada el miércoles 7 de agosto por la pareja de Romero.

Desde entonces, la Fiscalía dispuso tareas de búsqueda en comisarías, hospitales y terminales de Viedma y Carmen de Patagones, además de difundir públicamente el caso. Se incorporaron declaraciones de testigos, entre ellos familiares y allegados, y se efectuaron rastrillajes con canes, relevamiento de cámaras y análisis de comunicaciones telefónicas.

El cadáver abajo de una cama

La pesquisa permitió identificar al imputado como la última persona que tuvo contacto con la víctima. Tras diversas diligencias en el marco de la búsqueda de paradero, se dispuso un allanamiento nocturno en su vivienda, donde se secuestraron teléfonos celulares, prendas con manchas hemáticas, cuchillos y otros elementos de interés para la causa.

En el lugar, personal del Gabinete de Criminalística aplicó reactivos y luminol, con resultados positivos en distintas superficies. El cuerpo fue hallado bajo una cama, con las mismas prendas que vestía al salir de su hogar.

Operativo muerto Viedma En horas de la noche del domingo se realizó un allanamiento en la vivienda donde apareció muerto Romero. Noticias Net

En una diligencia posterior realizada el lunes, se secuestraron restos biológicos, se efectuó un escaneo 3D del lugar para su reconstrucción virtual y se encontraron sustancias que arrojaron resultado positivo para cannabis y cocaína. La autopsia indicó, además, que la data de muerte se ubicaba entre 48 y 72 horas antes del hallazgo.

De testigo a acusado

En la audiencia, la Defensa Pública solicitó la nulidad de parte de la investigación por considerar que se cometieron irregularidades en el tratamiento del imputado. Cuestionó que en un inicio se lo convocara como testigo y que, en ese marco, aportara evidencia. De manera subsidiaria, se opuso a la calificación legal, entendiendo que en el hecho descripto no se configuraba el agravante de ensañamiento.

Finalmente, el juez de garantías rechazó el planteo y tuvo por formulados los cargos con la calificación requerida por la Fiscalía, considerando que la cantidad y el tipo de lesiones constituían indicios suficientes del agravante.

Antes de finalizar, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva del hombre por riesgo de fuga, sustentado en la ausencia de domicilio fijo, la falta de trabajo y la necesidad de resguardar a los testigos, entre otras pericias pendientes. La defensa aclaró que en esta instancia no se oponía a la medida, y el juez dispuso la prisión preventiva por el término de tres meses, mientras continúa la investigación penal preparatoria.