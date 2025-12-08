Calabozos permeables: ahora escaparon tres presos de una comisaría de Bariloche

Ocurrió el domingo por la noche. Presumen que huyeron por una ventana. La evasión se suma a las registradas en Roca y Cipolletti.

La Comisaría 28 de Bariloche, de donde el domingo por la noche escaparon tres presos.

Una nueva fuga se produjo en una comisaría rionegrina . Esta vez fueron tres presos que escaparon de Unidad 28, ubicada en el cruce de la Ruta Nacional 258 y la calle La Paz, en el corazón geográfico de San Carlos de Bariloche .

Medios de esa ciudad cordillerana informan que la evasión se registró el domingo por la noche y que los tres sujetosson ampliamente conocidos en el ambiente delictivo , por lo que se consideran peligrosos . Tras detectar su ausencia se pudo en marcha de inmediato un operativo de búsqueda que incluyó estrictos controles en los accesor y egresos de la región, pero que hasta el mediodía de este lunes no había dado resultados.

Los tres con condenas efectivas

Según informaron desde la Policía de Río Negro, se trata de Maximiliano Báez, de 29 años, condenado a 2 años y 5 meses de prisión con cumplimiento efectivo; Juan Pablo Vera, de 19 años, condenado a 4 años de prisión de cumplimiento efectivo y Daniel González, de 31 años, condenado a 2 años y seis meses de prisión, de cumplimiento efectivo.

Las tres personas con condenas efectivas, cumplían la sentencia en la unidad policial ante la falta de espacio en el Penal III, un tema que ya ha sido objeto de críticas ante el hacinamiento en el que viven los internos, resató anbariloche.com.ar.

Si bien todavía no hay precisión sobre la fuga, indicó el mismo medio, aparentemente se habrían escapado por una ventana de la unidad policial. Se anticipó que se desplegarán distintas medidas durante las próximas horas.

Como ocurre en estos casos se inició una causa judicial por evación y una investigación dentro de la fuerza para determinar si hubo responsabilidades entre el personal.

Escapes en Roca y Cipolletti

La condiciones seguridad de las comisarías rionegrina y su capacidad para albergar presos peligrosos volvió a quedar en escena tras una serie de fugas que se registraron en los últimos meses en distintos puntos del territorio. Una de las últimas y que mas resonancia causó ocurrió en la 3ra de General Roca, donde dos jóvenes limaron el barrote de un calabozo, hicieron un boquete en una pared y se fueron por los techos. Los dos fueron atrapados finalmente. Se trata de Ramiro Ezequiel Sosa, detenido por robo, y Luca Nicolás Torres, acusado de haber participado en el homicidio de Julián Dobra.

Prófugos Roca Dic25 Uno de los fugados, está imputado por el crimen de Julián Dobra.

Días antes la Comisaría 4ta ubicada en el centro Cipolletti volvió a mostrar su vulnerabilidad. Fue la tarde del miércoles 26 del mes pasado cuando escaparon Martín Emanuel Kavalow, de 39 años de edad y detenido por intento de hurto y Carlos Peña, de 23, acusado de asesinato. El jefe de la dependencia, comisario Luis Balboa, informó horas después del evento que manejaban la versión de que se habían escapado tras forzar una puerta. De allí habrían accedido a los techos y luego a un descampado vecino al edificio de la fuerza que tiene un cerco de rejas en su frente.

Kowalou cayó el lunes 1 de este mes en inmediaciones de la esquina de 25 de Mayo y Teniente Ibáñez luego de una persecución policial. Peña aún sigue siendo buscado.