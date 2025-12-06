Revelaron cómo lograron escapar los presos de la Comisaría de Roca

No fue una manioba muy sofisticada, sino típicamente cinematofráfica. Uno de los fugados fue detenido y aún falta su compañero, acusado de homicidio. En Cipolletti también hay un prófugo.

La mujer detenida ya contaba con una notificación judicial de una causa previa.

Luca Nicolás Torres y Ramiro Ezequiel Sosa , los jóvenes presos que la madrugada del jueves 4 de este mes escaparon de la Comisaría 3ra de General Roca , lograron llegar a la calle tras una maniobra poco sofisticada y muchas veces vista en argumentos cinematográficos: limaron un barrote e hicieron un hueco en la pared.

El modo en que se fugaron está descrito en la declaración de rebeldía y orden de captura “inmediata” que ese mismo día Claudia Lemunao, jueza de Ejecución Penal Subrogante, dictó para Ramiro Sosa, de 24 años de edad, quien estaba en prisión preventiva desde el 20 de octubre de ese año por el delito de robo.

La medida resuelta por la magistrada indica que después de violentar la abertura del calabozo -con herramientas que deberá determinar la causa iniciada por “evasión” y la investigación interna- los detenidos subieron al sector del techo del edificio policial, ubicado en la esquina de las calles 25 de Mayo y Sarmiento, pleno centro de la ciudad, desde donde desaparecieron amparados por la oscuridad.

Operativo cerrojo

De inmediato se puso en marcha un operativo cerrojo con la participación de distintas unidades de la región con el objetivo de recapturarlos.

Al día siguiente -viernes- lograron atrapar a Torres, de tan solo 18 años, quien está acusado por su presunta participación en el crimen de Julián Dobra, ocurrido el 17 de abril de 2025 y por el que hay otros cinco implicados.

Oficialmente se informó que fue un procedimiento impecable que tuvo como aportes relevantes la cooperación de vecinos e información recabada por los investigadores encargados de realizar “tareas de inteligencia”.

profugo roca

El rastro obtenido llevó a los uniformados hasta el barrio Fiske Menuco, ubicado al este de la ciudad, donde residía el prófugo. Se destacó que los policías capturaron a Sosa en el patio de una vivienda, donde se encontraba solo,y que reaccionó con tranquilidad y no ofreció resistencia cuando fue reducido.

Incluso destacaron que se mostró colaborador y además de asegurar que Sosa estaba con él, brindó datos acerca de la vestimenta que llevaba su compañero de fuga.

De todos modos no lo encontraron en el lugar, como tampoco en el barrio Malvinas y Parque Industrial, donde ampliaron el operativo de búsqueda producto del aporte.

Cipolletti también tiene su prófugo

En Cipolletti también se produjo recientemente hubo una doble evasión de la céntrica Comisaría 4ta. Fue la tarde del miércoles 26 del mes pasado y los prófugos fueron Martín Emanuel Kavalow, de 39 años de edad y detenido por intento de hurto y Carlos Peña, de 23, acusado de asesinato. El jefe de la dependencia, comisario Luis Balboa, informó horas después del evento que manejaban la versión de que se habían escapado tras forzar una puerta. De allí habrían accedido a los techos y luego a un descampado vecino al edificio de la fuerza que tiene un cerco de rejas en su frente.

Kowalou cayó el lunes 1 de este mes en inmediaciones de la esquina de 25 de Mayo y Teniente Ibáñez luego de una persecución policial.