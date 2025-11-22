Cipolletti LMCipolletti Karting Secuestran en Bariloche un karting con motor de moto robada en Cipolletti

Ocurrió en el marco de los controles por el fin de semana largo. El rodado tenía la motorización de un ciclomotor robado en Cipolletti en 2024.







En el marco de un operativo de control dispuesto por el comando de la Unidad Regional III por el fin de semana largo, personal del Cuerpo de Seguridad Vial secuestró un karting que era transportado por una grúa, que registraba un pedido judicial por un hecho delictivo ocurrido en Cipolletti.

La policía rionegrina informó que efectivos de distintas reparticiones participaron de diferentes operativos. En el control que se dispuso en el puesto de Las Chacras (en el este de Bariloche) , los uniformados detuvieron la marcha de una grúa, que transportaba una camioneta y un carro con cuatros karting.

Pedido de secuestro vigente Al verificar la documentación de los vehículos, surgió que uno de los rodados transportados registraba un pedido de secuestro vigente, emitido por una dependencia policial de Cipolletti. De acuerdo al registro policial, dicho vehículo contaba con la motorización de una moto que fue denunciada como robada en septiembre de 2024 en esa localidad valletana.

Ante el hallazgo los uniformados procedieron al secuestro de la unidad y la instrucción de una causa por presunto encubrimiento al responsable del karting.