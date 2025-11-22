El Regional Amateur cierra la fase de grupos este domingo

Llega la sexta fecha de la fase inicial del Regional Amateur con duelos vibrantes por la clasificación a la próxima ronda.

El Regional Amateur completa la fase de grupos este domingo con la sexta fecha. La última jornada ya tiene equipos clasificados y otros que se juegan todo para meterse de manera directa a la próxima instancia. Los primeros de cada grupo junto al mejor segundo se aseguran el pasaje .

La gran mayoría de los encuentros se jugarán en el horario central de las 17 . Uno de los partidos más relevantes y que se vivirá como una final será en Neuquén Capital , escenario principal de la zona 6, donde se definirá al primero del grupo entre Independiente y Maronese . El Rojo llega puntero con 7 y el Dino segundo con 6. A los locales le alcanza con un empate, Maro por su parte necesita de una victoria.

A partir de las 17, en La Chacra, Ulises Jerónimo pitará el inicio del encuentro con la asistencia de Nelson Garrido y Fernando Mardones. En el grupo quedó eliminado Petrolero en la fecha pasada. La zona 7 ya tiene a su clasificado, Alianza , con puntaje ideal, mientras que el escolta y el tercero, ambos con 6 puntos, se disputan la posibilidad de avanzar como uno de los segundos mejores.

El Gallo completará la fase de grupos ante el Santo, tercero de la zona, en San Patricio del Chañar. El juez designado para el duelo es Danilo Viola que tendrá como asistentes a Rodrigo Moreno y Juan Bertoya.

ON - Futbol Maronese vs San Patricio (1).jpg Por el Regional Amateur, Maronese festejó en casa y se clasificó primero. Fotos: Omar Novoa Omar Novoa

El partido restante se disputará en Neuquén, entre Patagonia y Unión Alem Progresista. Los capitalinos son escoltas del grupo con 6 unidades y el Mago está último con 3. Lucas Moreira será el árbitro principal, mientras que Oscar Valdebenito e Ignacio Berdugo los asistentes.

La zona 9 tiene a sus clasificados, La Amistad y el Deportivo Roca, que se verán las caras en el cierre en el norte de Cipolletti. El duelo determinará quién quedará como líder. El Celeste tiene 12 y con un empate mantiene el lugar, el Depo por su lado tiene 10 y necesita de los tres puntos. Germán Macchi impartirá justicia junto a Facundo Moraga y Ezequiel Gill.

Completan el grupo Argentinos del Norte y la Academia Pillmatún en el Zit Formiga con el arbitraje de Gastón Sandoval y la asistencia de Florencia Martínez y Nicolás Lobo. Atlético Regina, único representante de la Liga Confluencia en la 10, también logró la clasificación con puntaje ideal y completará la fase inicial en Choele Choel ante Sportsman, su escolta con 12. Martín Molina es el designado y contará con Nicolás García y Gabriel Contreras como asistentes.

Regional Amateur: Partidos 17 hs

Zona 6

• Independiente – Maronese

Zona 7

• San Patricio – Alianza de Cutral Có

• Patagonia – Unión Alem Progresista

Zona 9

• La Amistad – Deportivo Roca

• Argentinos del Norte – Academia Pillmatún

Zona 10

• Sportsman – Atlético Regina (18hs)

• Huahuel Niyeo – Asociación Española