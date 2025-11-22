El clima en Cipolletti

Lanús se consagró campeón de la Copa Sudamericana en infartante definición

El Granate, bajo la conducción de Mauricio Pellegrino, consiguió un nuevo trofeo internacional por la vía de los penales tras haber igualado en el tiempo regular.

Lanús se consagró campeón de la Copa Sudamericana en infartante definición

Luego de empatar 0 a 0 en los 120 minutos, Lanús y Atlético Mineiro definieron al campeón de la Copa Sudamericana por la vía de los penales, donde el arquero Nahuel Losada se convirtió en héroe al atajar 3 tiros, para darle la victoria al granate por 5 a 4.

NOTICIA EN DESARROLLO...

